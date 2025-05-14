快訊

小編兼職VTuber？遊戲角落「橘攸奈」今晚19:19直播出道！

美中關稅停火正式生效！川普稱「美企將入中」 專家警告風險未除

中捷藍線啟動！盧秀燕蔣萬安同台「姊姊做事弟弟幫忙」

聽新聞
0:00 / 0:00

散熱雙雄連夯7天！奇鋐重登600關、雙鴻緊追

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

輝達執行長黃仁勳近日將訪台，AI概念股短線題材發酵，散熱族群隨之升溫，奇鋐（3017）更在獲利創高加持下，牽手雙鴻（3324）連漲7天，奇鋐一舉重返600關之上、雙鴻也衝上591元。

散熱模組大廠奇鋐2025年第1季稅後純益32.14億元、創新高，季增37.5%、年增105.5%，每股純益8.28元。並預期，第2季營收將季增15%~20%，有望連三季創新高，全年營收看增35%，獲利挑戰年增五成。

股價反應基本面表現，奇鋐14日盤中續漲逾8%，最高來到617元，改寫近4個月高價，帶動雙鴻、動力-KY（6591）、健策（3653）、尼得科超眾等全面揚升。若以目前盤中最高價計算，近7個交易日奇鋐股價已累計大漲115元，雙鴻也上漲達96元。

奇鋐表示，隨著新專案價值提升、ASIC新案量產等推動，預期第4季營運持續向上，看好2025年「獲利增幅一定會比營收更好。」至於人型機器人散熱布局方面，奇鋐表示，風扇及散熱器已出貨並貢獻營收，未來可能會再導入減速器。

法人預期，奇鋐今年營收、獲利將再寫新猷，伺服器產品營收占比有望超越四成，整體AI伺服器營收將較2024年翻倍增長。

奇鋐 營收

延伸閱讀

黃仁勳中東行收穫滿滿 輝達和超微都抱回大單

緯創、緯穎 認購來電

台光電、奇鋐 四檔喊衝

黃仁勳現身沙國！出席沙美投資論壇 與川普、沙國王儲會面

相關新聞

台積電朝千元挺進 780元低點反彈漲幅27%、26兆市值在望

台積電（2330）董事會決議調高今年第1季股利，每股將配發5元現金股利，為季配息以來的新高，台積電ADR周二大漲3.8%...

玉晶光第1季 EPS 7.74元 毛利率下滑

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（13）日公布首季稅後純益8.72億元，為同期次高，季增1.6%，但較去年同期減少19.8...

祥碩2025年下半年業績看升

高速傳輸IC廠祥碩（5269）總經理林哲偉昨（13）日指出，受惠美系大客戶拉貨動能有機會一路續強到下半年，加上自有品牌產...

矽力動能 聚焦汽車、消費電子

電源管理IC廠矽力*-KY（6415）昨（13）日舉行法說會，矽力董事長陳偉表示，關稅因素帶來短暫、較大的季節性干擾，但...

廣宇第1季 EPS 0.42元

鴻海集團旗下連接器廠廣宇（2328）昨（13）日公布首季稅後純益2.15億元，季減29%，但較去年同期增加26.7%，每...

南茂資本支出趨審慎

封測廠南茂（8150）董事長鄭世杰昨（13）日於法說會表示，本季處於美國高額對等關稅暫緩期間，供應鏈態度保守，產業狀況不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。