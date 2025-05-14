散熱雙雄連夯7天！奇鋐重登600關、雙鴻緊追

輝達執行長黃仁勳近日將訪台，AI概念股短線題材發酵，散熱族群隨之升溫，奇鋐（3017）更在獲利創高加持下，牽手雙鴻（3324）連漲7天，奇鋐一舉重返600關之上、雙鴻也衝上591元。

散熱模組大廠奇鋐2025年第1季稅後純益32.14億元、創新高，季增37.5%、年增105.5%，每股純益8.28元。並預期，第2季營收將季增15%~20%，有望連三季創新高，全年營收看增35%，獲利挑戰年增五成。

股價反應基本面表現，奇鋐14日盤中續漲逾8%，最高來到617元，改寫近4個月高價，帶動雙鴻、動力-KY（6591）、健策（3653）、尼得科超眾等全面揚升。若以目前盤中最高價計算，近7個交易日奇鋐股價已累計大漲115元，雙鴻也上漲達96元。

奇鋐表示，隨著新專案價值提升、ASIC新案量產等推動，預期第4季營運持續向上，看好2025年「獲利增幅一定會比營收更好。」至於人型機器人散熱布局方面，奇鋐表示，風扇及散熱器已出貨並貢獻營收，未來可能會再導入減速器。

法人預期，奇鋐今年營收、獲利將再寫新猷，伺服器產品營收占比有望超越四成，整體AI伺服器營收將較2024年翻倍增長。