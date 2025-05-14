南亞科三天漲30% DRAM二軍跟進衝刺

記憶體族群近日受惠產業面向好，多頭氣勢旺盛，國內龍頭廠之一的南亞科（2408）更在外資連日助攻下，14日盤中衝上漲停，二軍品安也再度亮紅燈，帶動晶豪科（3006）等整齊向上。

三星與SK海力士穩坐全球DRAM市場龍頭寶座，合計市占率逼近七成，握有市場定價主導權。近期兩大廠強勢調漲價格，帶動市場預期台灣DRAM業者南亞科、華邦電（2344）等將順勢跟進提高報價，增強營運動能，市場關注後續影響。

南亞科獲外資連兩日買超計36,318張，早盤人氣爆棚，盤中成交量輕鬆突破25萬張，股價攻上漲停44.95元鎖死，漲停排隊買單超過1.9萬張，激勵品安超越前高並觸及漲停37.8元，晶豪科大漲逾4%，創見（2451）、威剛（3260）也聯袂漲逾2%；而華邦電雖13日遭外資反手調節13,834張、列第二大賣超，但股價仍守穩高檔與季線。

以目前股價計算，本周以來南亞科漲約30%、華邦電漲約17%、品安漲近17%、晶豪科漲約9%、威剛漲約3.7%、創見漲約4.7%。

籌碼面上，南亞科獲外資連2買、累計買超36318張，三大法人連兩日買超39084張；華邦電12日獲外資大舉買超25215張、13日調節13834張；品安獲外資連3買、累計買超557張；晶豪科5月6日至12日獲三大法人連續買超計1053張，14日調節149張。

基本面表現上，南亞科4月營收31.18億元，月增13.29%、年減2.73%；前4月營收103.06億元，年減18.9%。華邦電4月營收68.19億元，月減9.95%、年減2.32%，前4月營收268.11億元，年減1.07%。品安4月營收9510萬元，月減21.2%、年增21.71%，前4月營收3.86億元，年增11.16%；晶豪科4月營收10.31億元，月減1.77%、年減11.88%，前4月營收39.34億元，年減12.73%。創見4月營收10.72億元，月減9.3%、年增26.33%，前4月營收40.55億元，年增13.24%。威剛4月營收39.16億元，月增4.63%、年增1.78%，前4月營收138.16億元，年減6.19%。