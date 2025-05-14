快訊

氣象署證實誤發國家級警報 震央出錯「台東變嘉義」原因曝

「捷運5分鐘」多是假話！內行解密「建案廣告常見話術」：根本罰不怕

國家級地震警報誤報？嘉義大埔地震 警報卻有2版本5縣市

南亞科三天漲30% DRAM二軍跟進衝刺

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

記憶體族群近日受惠產業面向好，多頭氣勢旺盛，國內龍頭廠之一的南亞科（2408）更在外資連日助攻下，14日盤中衝上漲停，二軍品安也再度亮紅燈，帶動晶豪科（3006）等整齊向上。

三星與SK海力士穩坐全球DRAM市場龍頭寶座，合計市占率逼近七成，握有市場定價主導權。近期兩大廠強勢調漲價格，帶動市場預期台灣DRAM業者南亞科、華邦電（2344）等將順勢跟進提高報價，增強營運動能，市場關注後續影響。

南亞科獲外資連兩日買超計36,318張，早盤人氣爆棚，盤中成交量輕鬆突破25萬張，股價攻上漲停44.95元鎖死，漲停排隊買單超過1.9萬張，激勵品安超越前高並觸及漲停37.8元，晶豪科大漲逾4%，創見（2451）、威剛（3260）也聯袂漲逾2%；而華邦電雖13日遭外資反手調節13,834張、列第二大賣超，但股價仍守穩高檔與季線。

以目前股價計算，本周以來南亞科漲約30%、華邦電漲約17%、品安漲近17%、晶豪科漲約9%、威剛漲約3.7%、創見漲約4.7%。

籌碼面上，南亞科獲外資連2買、累計買超36318張，三大法人連兩日買超39084張；華邦電12日獲外資大舉買超25215張、13日調節13834張；品安獲外資連3買、累計買超557張；晶豪科5月6日至12日獲三大法人連續買超計1053張，14日調節149張。

基本面表現上，南亞科4月營收31.18億元，月增13.29%、年減2.73%；前4月營收103.06億元，年減18.9%。華邦電4月營收68.19億元，月減9.95%、年減2.32%，前4月營收268.11億元，年減1.07%。品安4月營收9510萬元，月減21.2%、年增21.71%，前4月營收3.86億元，年增11.16%；晶豪科4月營收10.31億元，月減1.77%、年減11.88%，前4月營收39.34億元，年減12.73%。創見4月營收10.72億元，月減9.3%、年增26.33%，前4月營收40.55億元，年增13.24%。威剛4月營收39.16億元，月增4.63%、年增1.78%，前4月營收138.16億元，年減6.19%。

南亞科 營收

延伸閱讀

威剛第1季 EPS 1.72元 記憶體回溫

最牛一輪／南亞科靚 永豐48放閃

南亞科4月營收攻上31億元寫10個月新高 月增13.3%

記憶體廠轉單恐落空

相關新聞

玉晶光第1季 EPS 7.74元 毛利率下滑

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（13）日公布首季稅後純益8.72億元，為同期次高，季增1.6%，但較去年同期減少19.8...

祥碩2025年下半年業績看升

高速傳輸IC廠祥碩（5269）總經理林哲偉昨（13）日指出，受惠美系大客戶拉貨動能有機會一路續強到下半年，加上自有品牌產...

矽力動能 聚焦汽車、消費電子

電源管理IC廠矽力*-KY（6415）昨（13）日舉行法說會，矽力董事長陳偉表示，關稅因素帶來短暫、較大的季節性干擾，但...

廣宇第1季 EPS 0.42元

鴻海集團旗下連接器廠廣宇（2328）昨（13）日公布首季稅後純益2.15億元，季減29%，但較去年同期增加26.7%，每...

南茂資本支出趨審慎

封測廠南茂（8150）董事長鄭世杰昨（13）日於法說會表示，本季處於美國高額對等關稅暫緩期間，供應鏈態度保守，產業狀況不...

鴻準2025年上半年拉貨動能強

鴻準（2354）昨（13）日於法說會指出，上半年各產品線拉貨力道都很強，但礙於成本與市場變化，恐導致毛利表現較往年波動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。