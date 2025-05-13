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鴻海利多 挑逾四個月

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美中雙方同意5月14日前暫時調降原本相互祭出的高關稅，其中，美國對中國大陸商品的關稅稅率從145%，暫時調降至30%、大陸對美國商品的關稅從125%降至10%，有利於鴻海（2317）在內的蘋果概念股。發行券商建議，投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

鴻海4月營收6,413.66億元，月成長16.16%、年成長25.54%，創歷年同期新高紀錄。對比上個月表現，雲端、消費智能及元件皆強勁成長，僅電腦持平。去年同期比較來看，雲端網路、元件、網路皆強勁成長，雲端主要因AI出貨強勁，元件及電腦本月拉貨強勁，年成長皆逾15%，僅消費智能年持平。

展望第2季，法人仍看好鴻海營收季增及年增，隨著Blackwell開始大幅量產，且目前乃處於關稅豁免期，評估鴻海第2季營收、獲利年增將維持15%以上成長率。

最新美對中關稅從145%降低至30%，中國對美國出口阻礙降低，法人預期消費電子將是最主要受惠族群，其中，iPhone全年銷美約6,000萬至6,500萬支，並且主要由中國供應。

雖然新的關稅措施不影響當前iPhone銷售前景，若5月14日美中兩國聲明實施協定關稅，代表貿易談判往緩和的方向發展，有助於市場不確定性降低，若貿易談判期間出現具持續性的關稅減緩措施，更加有利於相關供應鏈後市表現。

權證發行商指出，看好鴻海後續表現的投資人可以買進價內外15%以內、距離到期日120天以上的相關認購權證，但最好靈活操作並善設停利停損價位。

關稅 鴻海

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