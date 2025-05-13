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世芯 瞄準逾120天

經濟日報／ 記者徐牧民整理

世芯-KY（3661）針對北美雲端大廠N3案件釋疑，確認仍維持2026年第1季量產時程並未遞延，有助短期股價表現，法人對其維持「買進」建議。

法人分析，N3案未遞延支撐世芯短線股價，但下一代N2案件尚未落定，加上整體IC設計族群面臨總體環境不確定性、評價同步調整，故維持「買進」建議。

考量世芯-KY今年第1季營收年減幅高於預期，將今年營收年增率預估由年減15%下修至年減19.2%，趨近公司全年目標區間下緣（年減10%至20%）。對應調整後，法人預估世芯2025年每股純益（EPS）69.29元，2026年成長至121.2元。

看好世芯-KY後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期120天以上的權證入手。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

世芯 營收

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