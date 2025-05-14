威剛第1季 EPS 1.72元 記憶體回溫

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（13）日公告首季本業獲利4.21億元，季增93.41%；稅後純益5.26億元，季增73.02%，每股純益1.72元，反映記憶體市況回溫。展望後市，威剛董事長陳立白看好將維持高度成長動能，產能一路滿載至7月，生產線加班因應。

威剛指出，由於記憶體供需轉趨健康，DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）現貨價自2月開始止跌反彈，該公司備妥生產量能與充足的庫存，全力滿足客戶需求回溫，推升上季獲利較去年第4季激增。

威剛財報顯示，首季毛利率13.77%，季減0.11個百分點，年減12.66個百分點；營業利益4.21億元，季增93.41%，年減72.89%；稅後純益5.26億元，季增73.02%，年減50.38%，每股純益1.72元。

就產品組合來看，威剛首季DRAM模組占整體營收比重達56.47%，固態硬碟（SSD）為30.55%，記憶卡、隨身碟與其他產品占比12.98%。

展望本季，威剛看好隨著DRAM與NAND Flash價格持續看漲，客戶備貨動能將延續一整季，該公司旗下工廠也從3月起已連續數個月加班生產，產能滿載的情況有機會一路延續至7月。

陳立白看好記憶體價量俱揚，推升威剛營運維持高成長動能，獲利績效也可望更上層樓。此外，近期國際記憶體大廠頻頻傳出調漲報價，記憶體模組廠有望同步受惠當前低價庫存帶來的價差商機，威剛將是大贏家。