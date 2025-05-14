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沙國大單推動Nvidia上揚 美股史指收復今年所有跌幅

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台灣大雙引擎熱轉

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大（3045）昨（13）日舉行線上法說，台灣大表示，第1季營運表現亮眼，電信營業利益創近七年新高，未來將持續以電信驅動科技新事業，開拓成長契機。

台灣大已公布第1季財報合併營收481.7億元，營業利益51.5億元，年增11%；EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）105.5億元，稅後純益36.6億元，年增23%，每股純益1.21元。

台灣大表示，行動及家用寬頻是第1季兩大成長引擎，行動服務營收年增2%，家用寬頻營收年增8%；電信營業利益年增30%，寫下近七年新高。

台灣大指出，智慧型手機月租用戶5G滲透率達42%，4G用戶續約升轉5G，智慧型手機月租用戶ARPU（平均帳單金額）年增2%。

4G 台灣大哥大 智慧型手機

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