富邦媒多路進擊 衝刺物流

富邦媒（8454）董事長蔡明忠在致股東報告書中表示，今年momo將整合資源、強化核心競爭力，亦持續優化營運效能，深化物流布局與廣告技術，創造顧客滿意與股東價值的雙贏局勢，引領數位零售新生態，塑造產業卓越典範。

富邦媒去年成立20年，蔡明忠說，2004年富邦媒以「後發品牌、先發精神」勇闖市場，經過20年深耕努力，成功跨越千億元年營收里程碑。為迎接20周年全新挑戰，momo調整品牌策略，啟動「20周年品牌轉型工程」，展現面對未來挑戰的決心，持續在零售電商引領市場。

去年momo連續推出RMN零售媒體聯播網、mo店+，以及南區物流中心開幕，驅動南北雙物流引擎。蔡明忠指出，投入逾30億元建設南台灣最大倉儲，啟用「南區儲配運輸物流中心」，速達配送服務範圍延伸至雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地，大幅提升南部地區配送時效。

去年全台物流中心、主倉、衛星倉共50座，形成高效、靈活的物流網絡，「中區物流中心」積極興建中，預計2027年完工。