泓德拚2025年績增三成

太陽能股王泓德能源（6873）董事長謝源一13日指出，今年在日本、菲律賓及澳洲等海外市場均已布局完成，明年起開始顯著貢獻業績，預料營收將強勁成長；法人估，泓德能源今年營收將成長三成至130億元，明年在海外案場挹注下，全年營收上看200億元。

泓德能源總經理周仕昌表示，今年海外市場占整體營收比重僅個位數百分比，隨著明年案場陸續完工，明年澳洲市場估占整體營收約25%，再加計日本、菲律賓等海外市場，約占整體營收逾三成。

針對今年營運，周仕昌表示，今年獲利與營收會比去年好，主因下半年認列嘉義大型光電案場，該案場營收貢獻約70億元，加上其他案場及綠電交易收入，全年營收有望續創新猷；而明年海外市場貢獻大爆發，全年營收會比今年更好。

泓德能源去年營收101.25億元，年增73.1%，創歷史新高；今年累計前四月營收21.35億元，年增106.5%，續創同期新高。周仕昌預估，全年業績維持「季季高」看法不變，下半年優於上半年，全年優於去年。

周仕昌強調，國內外案場數量與開工量持續增長，未來無論是絕對獲利或每股純益都有信心一年比一年好，為股東創造最大利益。

至於未來海外市場布局，周仕昌透露，正積極拓展歐洲再生能源市場，如德國、義大利等，目前已與當地業者接洽，預估年底前公布插旗歐洲新進度，並期盼明、後年開始挹注業績。

周仕昌指出，海外布局以「政策明確支持」與「電力市場交易熱絡」為主要二大考量點，例如澳洲近期聯邦大選由原執政工黨連任，政策延續為再生能源市場帶來高度確定性；而日本、菲律賓長期支持再生能源產業，因此將積極布局，未來歐洲也會比照相關條件進行拓展，為公司挹注新的成長動能。