英業達聚光 第1季 EPS 0.47元

代工廠英業達（2356）昨（13）日召開法說並公布首季財報，毛利率達6%、營益率2.2%，呈現「雙率雙升」，並同步寫新高，第1季稅後純益17.03億元，季減28.1%，年增56.4%，每股純益0.47元。

英業達總經理蔡枝安表示，今年伺服器、筆電及車用電子訂單都較去年增加，但受關稅影響，市場不確定因素高，客戶對下半年保守看待，加上新台幣升值，今年營收預估由先前的成長調整為持平至小幅成長，若下半年變好，全年營運也會更好。

蔡枝安指出，在美中互降關稅前，由於從台灣、泰國等非中國大陸地區出貨，加上墨西哥也有工廠，英業達90%以上的產品出貨均有關稅豁免，目前關稅戰對英業達的影響微乎其微。

至於美中關稅戰休兵90天結束後，蔡枝安說，在全球多個地點有生產基地，要看後續情況發展做因應，董事會4月通過赴美投資設廠，多一個生產基地作為備援使用。

展望後市，蔡枝安說，伺服器、筆電出貨量第2季會比第1季好，客戶有提前拉貨，受關稅不確定因素影響，目前看來上半年營收會優於下半年。

至於美國晶片禁令是否影響英業達大陸的業務，蔡枝安回應，雖然客戶在大陸，但訂單不見得銷往大陸，可能銷往歐洲或東南亞等據點，大陸客戶本土需求先前多已備好庫存，不太會受影響。

英業達董事會上月底拍板將在德州設立產品製造基地，昨天再通過現增美國子公司Inventec （USA）Corp.（IHC）8,500萬美元（約新台幣25.9億元），IHC擬租賃德州廠房，總租賃面積約53萬平方英尺，每月租金約27.7萬美元（約新台幣843萬元），並投入5,500萬美元（約新台幣16.75億元）進行租賃改良工程。

英業達第1季合併營收1,570.34億元，季減21%，年增20%；毛利率6%，季增0.9個百分點，年增0.7個百分點；營益率2.2%，季增0.2個百分點，年增0.6個百分點。

英業達財務長游進寶指出，第1季受惠伺服器產品生產良率提升，帶動毛利率拉升，但業外受人民幣匯率波動影響，認列匯兌損失4.9億元，業外損失累計達13.21億元。