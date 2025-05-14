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矽力動能 聚焦汽車、消費電子

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

電源管理IC廠矽力*-KY（6415）昨（13）日舉行法說會，矽力董事長陳偉表示，關稅因素帶來短暫、較大的季節性干擾，但對全年業績目標不會有特別大影響，今年成長動能聚焦汽車與消費性電子兩大領域。

矽力長期年度業績目標看增二至三成，陳偉提到，目前看到電動車、新能源、AI伺服器與光模組等需求較旺盛。近期成長動能除了前述應用之外，預期手機與TV應用方面，今年也會有成長動能。

陳偉指出，整體市場需求往上，展望未來六個月，關稅議題使得本季營運受到較大的季節性干擾，出現季節性波動，但這些干擾是短暫因素，對全年業績目標不會有特別大的影響。

陳偉並估計，今年矽力業績超過六成來自中國大陸市場貢獻，他認為，總經環境不確定性反而讓很多客戶傾向使用本土供應商產品，客戶端設計導入加速。但他也不諱言，近期半導體銷售可能受到關稅影響，中國大陸內需市場需求比非中國市場來得旺盛。

陳偉強調，公司銷售團隊對於今年達到長期成長目標仍深具信心，部份海外市場的情形可能是要看關稅政策何時能定案，等下半年有機會加速生產，估計下半年海外銷售額比上半年高。

矽力近日已先公布首季財報，合併營收40.94億元，季減19.8％、年增6.5％，毛利率53.9％，歸屬母公司業主淨利3.58億元，季減59.9％、年增3.59倍，每股純益0.93元。

在矽力的首季營收結構中，消費性電子應用占比37％，其次為工業應用產品，占30％，汽車電子應用的業績占比13％。

矽力 關稅

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