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台泥第1季每股賺0.07元
台泥（1101）昨（13）日公布今年第1季財報，受到業外收益減少影響，單季稅後純益5.27億元，相較去年同期19.56億元，減少73%，每股稅後純益（EPS）為0.07元。
台泥表示，該公司第1季合併營收349.56億元，較去年同期255.44億元，增加94.11億元，成長36.8%，為歷年同期新高。
主要歸功去年成功收購的土耳其OYAK與葡萄牙Cimpor水泥廠強勁挹注，兩家子公司在2024年共貢獻台泥548億元營收，今年第1季又注入140億元，為台泥帶來主要營運動能。
然而，由於台泥去年同期認列收購土葡股權，產生一次性13.1億元廉價購買利益的業外收益，墊高比較基期，因此影響今年第1季稅後純益表現。
總計台泥今年第1季稅後純益5.27億元，較去年同期19.56億元減少14.28億元，減幅為73%，EPS為0.07元。台泥第1季主要收益仍來自穩健的歐洲水泥事業體。
台泥強調，若排除該一次性業外收益影響，今年第1季來自水泥事業體及其他子公司營運營收表現依舊維持強勁成長態勢。
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