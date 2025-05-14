祥碩2025年下半年業績看升

高速傳輸IC廠祥碩（5269）總經理林哲偉昨（13）日指出，受惠美系大客戶拉貨動能有機會一路續強到下半年，加上自有品牌產品出貨表現成長，預期今年第2季出貨將有望明顯優於第1季，且下半年業績將比上半年繳出更亮眼成績，全年營運將可望勝過去年。

法人推估，祥碩第2季受惠大客戶AMD擴大拉貨帶動，單季營收有機會季成長兩成，且第3季在晶片組出貨持續增強，以及自有產品線不斷擴增帶動下，單季營運有望創新高，全年營運挑戰雙位數成長，獲利上看逾七個股本。

祥碩昨日召開法說會並釋出未來營運展望，林哲偉表示，今年受惠晶片組代工大客戶市占率提升，加上輝達推出新一代顯示卡RTX 50系列，推動晶片組及主機板相關業務都同步提升，有信心這股拉貨動能將可望延續到今年下半年。

不僅如此，祥碩自有品牌推出的PCIe Gen 4／5 Packet Switch產品線，目前正與客戶送樣中，其中最新規格的PCIe Gen 5的產品線就會採用台積電12奈米FinFET製程，並在2027年進入量產，搶攻邊緣端AI市場商機。

至於先前併入的車用高速傳輸晶片廠Techpoint，林哲偉說明，預計最快今年6月併入財報。

換言之，今年第3季就可完全助攻祥碩營運，且後續將結合祥碩的Serdes介面及Techpoint專注的類比介面進攻車用高速傳輸晶片市場，為祥碩營運開啟第三個成長新引擎。

雖然近期有關稅及新台幣匯率升值影響，但林哲偉認為，祥碩直接對美國客戶出貨僅限主機板業務，且占該類別營收比重偏低，因此受關稅影響低，至於新台幣匯率雖會造成部分業績衝擊，但後續會透過降低營運成本，有信心將毛利率維持在歷史營運區間。

祥碩日前已公告第1季財報，單季合併營收25.10億元、季增32.1％、年成長28.8％，毛利率55％、季增2個百分點，歸屬母公司稅後淨利12.23億元、季成長30.5％，年成長38％，每股純益16.39元。