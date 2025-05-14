櫃買攜安永 挺台南新創

為強化南台灣新創企業進入資本市場的動能，櫃買中心（Taipei Exchange）與安永聯合會計師事務所合作舉辦南台灣「創櫃交流會」系列活動，特於昨（13）日攜手國立成功大學產學創新總中心，為五家台南新創企業舉辦第三場創櫃板推廣暨交流說明會。

本次活動延續4月於高雄與台南舉辦的兩場成功經驗，聚焦南部潛力新創企業，深入解析創櫃板申請制度與輔導資源，推動台南在地企業新創動能。

國立成功大學自2016年起即為創櫃板認可的推薦單位，與櫃買中心維持長期合作關係，並積極協助所屬育成企業申請創櫃板，取得輔導資源成長茁壯。該校產學創新總中心於2020年8月成立，整合研究總中心、技轉育成中心與國際產學聯盟，成為校內推動產學合作與創新創業的核心單位。

該中心設有產業聯絡辦公室、智財服務中心、新創加速中心等，致力於促進研發成果商業化、技術移轉與新創事業發展，並積極與企業共建研發平台，強化產學連結，推動臺灣產業升級與創新。

此次與櫃買中心共同舉辦創櫃交流會活動，更積極展現其擔任推動創新企業進入資本市場的重要橋梁角色。

本次交流會中，櫃買中心針對創櫃板plus制度、登錄流程與輔導資源進行深入解析，輔導資源包括企業於申請創櫃板後可享有商務法律或經營管理等精選課程，亦可於二年輔導期間內，自由選擇配合會計師輔導建置基本會計與內控制度，企業登錄創櫃板後，即有更多機會參加櫃買中心主辦的投資媒合會吸引創投法人投資，也可獲得櫃買中心贊助參加展覽活動增加曝光度。

安永聯合會計師事務所專業團隊介紹其提供的會計及內部控制制度等諮詢與輔導服務，藉由提升企業財務與營運合規性，協助企業順利登錄創櫃板並銜接資本市場。

櫃買中心表示，透過本系列交流聚會，近距離直接與成功大學育成企業及台南在地企業負責人與經營團隊面對面雙向溝通，與會企業皆對創櫃板輔導資源展現高度興趣，預期未來透過「創櫃交流會」系列活動，將有更多企業申請加入創櫃板。有關創櫃板相關資訊，請詳網址（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm）。