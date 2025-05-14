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潤弘攻虛擬、自動化市場

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

潤弘（2597）昨（13）日股東會，潤弘董事長李志宏表示，2025年集團將邁入高科智能建廠領域，透過與兩大高科技大廠合作為契機，積極開發虛擬、自動化市場。

潤弘精密工程昨股東會中承認2024年財報，2024年營收約達262.37億元、年增16.6%，毛利率達17.78%，較2023年15.39%增加2.39個百分點，稅後純益約達27.74億元，較2023年19.02億元大增45.8%，賺進一個股本，每股純益達10.7元、優於2023年的7.35元，成為潤泰集團優等生。

潤弘股東會同步通過每股配發7.7元現金股利、2元股票股利，合計共配發9.7元股利，配發率約高達90.7%，依13日收盤價179元計算，現金殖利率約4.3%。潤弘去年總共完工包含三元能源高雄鋰電池廠新建工程等14個建案。

股利 股東會

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