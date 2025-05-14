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寬魚第1季每股純益0.03元 擺脫虧損

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

寬魚國際（6101）終結連兩季虧損，昨（13）日發布首季財報，第1季稅後純益382.7萬元，年減75.9％，每股稅後純益0.03元。寬魚主辦的孫燕姿演唱會昨日開始預售，一上線就秒殺，可望挹注第2季營運。

寬魚國際指出，今年第1季主辦楊丞琳、蕭敬騰澳門演唱會，票房成績亮眼，挹注公司營運，更獨家引進韓國天團BLACKPINK成員JISOO周邊商品快閃店。

展望未來，寬魚表示，持續積極開拓演藝與文創版圖，橫跨電影、演唱會、錄音著作版權與藝人經紀等四大娛樂項目，並拓展國際市場，結合兩岸人才，建立文創橋梁，成為集音樂、影視、IP版權、藝人經紀於一身的全方位文創平台及華人文創產業的重要推手。

文創產業 演唱會 財報

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