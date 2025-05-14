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日勝生樂齡宅 Q4交屋

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

日勝生（2547）昨（13）日召開法說會，日勝生指出，旗下樂齡大案「三芝日初不老莊園」第一期的消檢作業都已經完成，總銷約30億元，預計第4季起交屋認列，可望挹注營運。

日勝生子公司立疆開發去年第4季完成桃園地區約2.45萬坪土地處分，交易總額達53.67億元，稅前處分利益約35億元，並於今年第1季完成交易，挹注營運，第1季稅後純益28.15億元，較去年虧轉盈，每股稅後純益（EPS）2.89元。

日勝生進階強化資本結構，旗下子公司日鼎投控於3月完成現金增資，發行9,900仟股，每股發行價96.24元，募資總額約9.52億元，增資後，實收資本額達9.75億元。

日勝生亦於1月辦理現金增資，發行普通股80,000仟股，每股發行價10.3元，增資後在外流通股數約達10.3509億股，進一步鞏固整體資本基礎。

增資 日勝生

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