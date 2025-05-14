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電腦設備業增35% 居冠

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

受惠對等關稅拉貨效應，據臺灣證券交易所統計，全體上市公司4月營收較去年同期成長15.3％，當中又以電腦及設備業成長35.3%居冠，綠能環保業、半導體業各以成長率31.3%、29.8%，排名第二、第三；累計上市公司前四月營收年成長16.9％。

統計至4月底，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計952家及88家，共計1,040家。4月上市公司營收總計3.79兆億元，較去年同期增加5,053億元、成長15.3%，營收成長公司627家，衰退公司413家；累計前四月營收14.57兆元，較去年同期成長2兆1,120億元、16.94%，營收成長公司共674家，衰退公司共366家。

證交所表示，4月營收成長動能前三大上市公司產業，依序為電腦及周邊設備業受惠人工智慧（AI）伺服器需求、綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入、半導體業受惠AI晶片需求。

營收衰退幅度較大的三產業：金融保險業因金融市場波動、建材營造業因本期完工可交屋成屋量減少、塑膠工業因市場需求疲弱使原料價格下跌。

上市公司 營收

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