快訊

沙國大單推動Nvidia上揚 美股史指收復今年所有跌幅

聽新聞
0:00 / 0:00

晶華第1季 EPS 3.16元 三利多挹注

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

晶華（2707）昨（13）日通過首季財報，第1季合併營收18.55億元、年增6.18%，創同期新高；稅後純益4.02億元、年減5.3%，每股純益（EPS）為3.16元。

晶華表示，首季受惠於國際商旅穩定回流、農曆新年和寒假內需暢旺、以及企業春酒訂席回溫等三項利多，帶動了集團住房、餐飲與宴會業績齊揚，但因太魯閣晶英還未恢復去年403地震前的表現，因此影響獲利表現。

展望後市，晶華表示，即將到來的端午連假以及7、8月的暑假，是餐飲和國旅消費的重要檔期，台北晶華將與6月在台北故宮博物院開展的「大都會博物館名作展」合作，整合北市觀光巴士、故宮晶華等資源推出住房與餐飲專案，從國際級藝術大展的角度推廣城市行銷。

年初重新開幕的太魯閣晶英酒店，營運狀況也逐步回穩，平均房價已超越停業前的數字，暑假更針對親子市場推出多項寓教於樂的永續旅遊專案，預計將可有效提升住房率以及整體營業額。而今年4月正式開幕的北投晶泉丰旅，創下試營運首月便獲利的優異成績，至今平均住房率達到八成，平均房價亦突破萬元，對集團的整體營收做出實質貢獻。

在端午送禮以及畢業季謝師餐會的商機驅動下，晶華5、6月的餐飲營收亦開出紅盤，台北晶華及台南晶英酒店的粽禮預計可以超越去年業績10%、達到2,300萬元的目標。針對畢業季節，台北晶華宴會廳鎖定「小型但頂級」的謝師饗宴進行規劃，並與北投晶泉丰旅的湯屋結合，創造出度假型謝師餐會的全新模式。

晶華也積極參與7月的夏季旅展和8月的台灣美食展，祭出各式餐券以及住宿券的年度優惠價。集團亦將整合各酒店住房專案推出「環遊晶華住宿券」，可望帶動下半年住房及餐飲業績成長。

晶華 營收 餐飲業

延伸閱讀

大摩力挺世芯 評等優於大盤

「90天之後可能還有90天」 潘思亮看川普對等關稅可能不了了之

韓國最大集資平台Wadiz 招募韓國品牌推跨境集資專案

人數達標 師長免費！台北晶華迎畢業季 館內外優惠齊出

相關新聞

印能第1季 EPS 10.79元 訂單維持高檔

氣動與熱能製程解決方案商印能科技（7734）昨（13）日公告首季獲利2.26億元，季減20.98%、每股純益10.79元...

玉晶光第1季 EPS 7.74元 毛利率下滑

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（13）日公布首季稅後純益8.72億元，為同期次高，季增1.6%，但較去年同期減少19.8...

祥碩2025年下半年業績看升

高速傳輸IC廠祥碩（5269）總經理林哲偉昨（13）日指出，受惠美系大客戶拉貨動能有機會一路續強到下半年，加上自有品牌產...

矽力動能 聚焦汽車、消費電子

電源管理IC廠矽力*-KY（6415）昨（13）日舉行法說會，矽力董事長陳偉表示，關稅因素帶來短暫、較大的季節性干擾，但...

威聯通配息40元

NAS大廠威聯通（7805）每股預計發放現金股利40元，依12日興櫃參考價673元計算，殖利率達5.9%，寫下興櫃公司每...

台泥第1季每股賺0.07元

台泥（1101）昨（13）日公布今年第1季財報，受到業外收益減少影響，單季稅後純益5.27億元，相較去年同期19.56億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。