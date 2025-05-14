晶華第1季 EPS 3.16元 三利多挹注

晶華（2707）昨（13）日通過首季財報，第1季合併營收18.55億元、年增6.18%，創同期新高；稅後純益4.02億元、年減5.3%，每股純益（EPS）為3.16元。

晶華表示，首季受惠於國際商旅穩定回流、農曆新年和寒假內需暢旺、以及企業春酒訂席回溫等三項利多，帶動了集團住房、餐飲與宴會業績齊揚，但因太魯閣晶英還未恢復去年403地震前的表現，因此影響獲利表現。

展望後市，晶華表示，即將到來的端午連假以及7、8月的暑假，是餐飲和國旅消費的重要檔期，台北晶華將與6月在台北故宮博物院開展的「大都會博物館名作展」合作，整合北市觀光巴士、故宮晶華等資源推出住房與餐飲專案，從國際級藝術大展的角度推廣城市行銷。

年初重新開幕的太魯閣晶英酒店，營運狀況也逐步回穩，平均房價已超越停業前的數字，暑假更針對親子市場推出多項寓教於樂的永續旅遊專案，預計將可有效提升住房率以及整體營業額。而今年4月正式開幕的北投晶泉丰旅，創下試營運首月便獲利的優異成績，至今平均住房率達到八成，平均房價亦突破萬元，對集團的整體營收做出實質貢獻。

在端午送禮以及畢業季謝師餐會的商機驅動下，晶華5、6月的餐飲營收亦開出紅盤，台北晶華及台南晶英酒店的粽禮預計可以超越去年業績10%、達到2,300萬元的目標。針對畢業季節，台北晶華宴會廳鎖定「小型但頂級」的謝師饗宴進行規劃，並與北投晶泉丰旅的湯屋結合，創造出度假型謝師餐會的全新模式。

晶華也積極參與7月的夏季旅展和8月的台灣美食展，祭出各式餐券以及住宿券的年度優惠價。集團亦將整合各酒店住房專案推出「環遊晶華住宿券」，可望帶動下半年住房及餐飲業績成長。