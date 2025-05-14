來億第1季 EPS 3.66元 製鞋業獲利王

製鞋股王來億-KY（6890）昨（13）日公布第1季合併財報，單季營業毛利16.99億元，稅後純益9.13億元、年增23.5%，每股純益（EPS）3.66元，獲利創下同期新高紀錄，來億第1季的稅後純益、每股純益均稱霸製鞋業。

全球製鞋產業景氣持續升溫，本季持續追單，此前，製鞋類股第1季營運表現普遍亮眼，足球鞋製造龍頭志強第1季每股純益2.71元；戶外功能鞋製造大廠鈺齊每股純益1.26元；製鞋大廠中傑每股純益1.27元；豐泰也有1.16元。

鞋材大廠百和昨天公布前四月自結合併損益，前四月稅後純益5.48億元、年增18.6%，每股純益1.84元。另一家百和興業單季稅後純益2.79億元、年增143.6%，每股純益0.7元。

美中貿易戰暫時休兵90天並同意互降關稅，國內製鞋廠商對此都表示，樂於看到市場劍拔弩張的氛圍獲得舒緩。業者指出，其實自從美國祭出對等關稅以來，品牌客戶與製鞋廠的生產規劃都沒有改變，「第2季訂單早就接滿了」。

業者強調，製鞋產業是採接單式生產，不是計畫式生產，短期關稅波動不會影響日常營運的節奏，目前營運也持穩增溫。

尤其，國際第一大運動鞋品牌愛迪達（Adidas）第1季獲利超出預期，營業利益幾乎翻倍，也扮演領頭羊角色，持續對台供應鏈拉貨，包括寶成、來億、志強、鈺齊，以及鞋材廠百和、百和興業都因此受惠。

在第2季傳統旺季需求帶動下，來億4月合併營收達46.39億元，一舉突破40億元門檻、年增54.9%，創歷史新高，並較之前營收高點37.56億元，大幅增加8.83億元。

來億主要受惠Adidas及HOKA兩大品牌客戶需求持續強勁，累計前四月合併營收143.22億元、年增33%；來億表示，目前進入旺季，訂單也是呈現滿載，必須加班趕工。

法人看好，Adidas、On及ASICS至今年第3季，都將維持15%至30%增長，這將反映至上半年相關鞋廠營運表現。Adidas、Nike去年鞋類營收分別成長13%及衰退5%，而觀察台廠，寶成去年Adidas營收年增38%、Nike則為4%。

另外，志強在Adidas年增35%、Nike成長20%；來億在Adidas年增37%，皆大幅優於品牌自身成長，顯示運動品牌加單大型鞋廠，台廠產能分散相對具優勢，受關稅直接影響程度很低，將繼續在品牌中取得市占。