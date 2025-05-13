南茂法說會／匯率問題令首季獲利季減逾兩成 拉貨動能變化仍待觀察

封測廠南茂（8150）13日舉行法說會，公布首季獲利季減逾兩成，每股純益0.24元，主要受到匯兌利益大幅減少影響。公司坦言，下半年整體需求仍不明朗，尤其在驅動IC應用方面，拉貨動能變化仍待觀察。

南茂於會前公布首季財報，單季毛利率為9.4%，季減0.1個百分點，年減4.8個百分點；營益率2.1%，季減0.1個百分點，年減4.6個百分點；歸屬母公司稅後純益1.76億元，季減24.1%，年減59.7%，每股純益0.24元。

南茂首季整體平均產能利用率為62%，其中封裝部門為55%、混合訊號與記憶體測試為61%、驅動IC封測與晶圓凸塊皆達65%。從業務比重來看，封裝占24.4%、混合訊號與記憶體測試合計為21.8%、晶圓凸塊業務則提升至25.4%。

法人關心下半年市場動向，南茂在法說會中指出，驅動IC客戶於第1季已有明顯備貨動作，加上下游市況仍不穩定，預期下半年拉貨動能存在變數，整體能見度偏低。管理階層說明，目前整體需求環境仍屬不明朗，且多數市場預期出貨高峰將集中在第1、2季。

至於記憶體測試業務，公司回應，已有多家原廠陸續調升售價，反映市場價格出現回升跡象，對測試需求具有正面助益。不過公司也指出，實際訂單變化仍需持續觀察，短期能見度尚未明確提升。

針對未來營運策略，南茂表示，將持續強化高附加價值產品比重，聚焦於記憶體、驅動IC與晶圓凸塊等核心業務，並依據客戶需求動態調整產能與庫存，以穩健方式優化產品組合與營運體質，以因應市場不確定性與匯率波動帶來的挑戰。