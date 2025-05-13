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台積電活化資產 出售機器設備給世界先進星廠
台積電和子公司世界先進今晚陸續召開重訊，針對董事會核准出售公司機器設備予VSMC（VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte Ltd），總價預估介於7100萬美元至7300萬美元，台積指出，這次出售主要就是處分公司已經沒有使用規劃的機台，主要是為活化資產。交易金額以最終合約簽訂為主。
世界先進財務長黃惠蘭今指出，該交易是為建置130奈米至40奈米製程的12吋晶圓產能，VSMC的第一座晶圓廠預計2027年開始量產，2029年，此晶圓廠月產能預計將達5萬5000片12吋晶圓，創造約1500個工作機會，同時帶動上下游相關產業鏈發展，為全球半導體生態系統做出貢獻。
黃惠蘭說，生產商品未來會包含生產包括混合訊號、電源管理和類比產品，支援汽車、工業、消費性電子、高效能運算及行動裝置等終端市場需求。
世界先進去年就宣布和恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）在新加坡共同成立VisionPower Semiconductor Manufacturing Company（VSMC）合資公司，興建一座12吋（300mm）晶圓廠。世界先進董事長方略在去年12月的動土典禮上表示，世界先進公司很高興能和全球半導體領導廠商恩智浦半導體合作，打造首座十二吋晶圓廠，此計畫案符合公司長期發展策略。這座新廠不僅將為半導體產業做出貢獻，更將為當地高科技產業注入強勁動能。
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