快訊

法庭上哽咽直呼「冤獄」…李文宗被押9個月 柯文哲盼他能交保回家

徐少東疑早就偷渡出境！檢方通知外交部註銷護照 將發布通緝

為活化資產…台積電出售設備給世界先進星廠 總價預估超過7100萬美元

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電活化資產 出售機器設備給世界先進星廠

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
VSMC的首座晶圓廠已動工興建，預計2027年開始量產。圖為動土典禮當天相關畫面。圖／世界先進提供
VSMC的首座晶圓廠已動工興建，預計2027年開始量產。圖為動土典禮當天相關畫面。圖／世界先進提供

台積電和子公司世界先進今晚陸續召開重訊，針對董事會核准出售公司機器設備予VSMC（VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte Ltd），總價預估介於7100萬美元至7300萬美元，台積指出，這次出售主要就是處分公司已經沒有使用規劃的機台，主要是為活化資產。交易金額以最終合約簽訂為主。

世界先進財務長黃惠蘭今指出，該交易是為建置130奈米至40奈米製程的12吋晶圓產能，VSMC的第一座晶圓廠預計2027年開始量產，2029年，此晶圓廠月產能預計將達5萬5000片12吋晶圓，創造約1500個工作機會，同時帶動上下游相關產業鏈發展，為全球半導體生態系統做出貢獻。

黃惠蘭說，生產商品未來會包含生產包括混合訊號、電源管理和類比產品，支援汽車、工業、消費性電子、高效能運算及行動裝置等終端市場需求。

世界先進去年就宣布和恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）在新加坡共同成立VisionPower Semiconductor Manufacturing Company（VSMC）合資公司，興建一座12吋（300mm）晶圓廠。世界先進董事長方略在去年12月的動土典禮上表示，世界先進公司很高興能和全球半導體領導廠商恩智浦半導體合作，打造首座十二吋晶圓廠，此計畫案符合公司長期發展策略。這座新廠不僅將為半導體產業做出貢獻，更將為當地高科技產業注入強勁動能。

VSMC的首座晶圓廠已動工興建，預計2027年開始量產。圖／世界先進提供
VSMC的首座晶圓廠已動工興建，預計2027年開始量產。圖／世界先進提供

世界先進 半導體 晶圓廠

延伸閱讀

台積電（2330）「晶圓主權」赴美投資太早出？川普關稅貿易戰…台灣還有什麼牌

台積電將召開重訊 13日暫停期貨夜盤交易

台積電發重訊 台積電期貨18時35分起盤後暫停交易

台積電股東看過來！首季每股配5元 9月16日除息

相關新聞

台積電活化資產 出售機器設備給世界先進星廠

台積電和子公司世界先進今晚陸續召開重訊，針對董事會核准出售公司機器設備予VSMC（VisionPower Semicon...

為哪樁？台積電晚間臨時召開重訊記者會

台積電（2330）13日晚間將於證交所召開重大訊息記者會，將由企業公共關係處主管高孟華採視訊會議方式說明，...

台積電將召開重訊 13日暫停期貨夜盤交易

台灣期貨交易所臨時指出，由於接獲證交所的通知，台積電（2330）將召開重大訊息記者會，因此，公告台積電個股期貨13日將暫...

台積電大方配息！首季現金股利5元 創季配息以來新高

台積電今（13）日召開董事會，會中做出五大重要決議，包括核准2025年第一季營業報告書及財務報表、核准配發今年第一季每股...

台積電股東看過來！首季每股配5元 9月16日除息

台積電（2330）股東看過來！該公司於13日宣布，通過核准配發今年第1季每股現金股利5元。

Switch 2拉貨動能強 鴻準第1季遊戲機占營收達87%

鴻準今天表示，今年上半年各主要產品線以遊戲機動能最強，其次是機殼，隨任天堂新款遊戲機Switch 2推出，今年第1季遊戲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。