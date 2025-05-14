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印能第1季 EPS 10.79元 訂單維持高檔

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

氣動與熱能製程解決方案商印能科技（7734）昨（13）日公告首季獲利2.26億元，季減20.98%、每股純益10.79元。

法人表示，目前公司在手訂單維持高檔，預期本季營收較首季回升，帶動獲利同步向上，2025年營運有望繳出優於2024年成績單。

業界分析，印能是國內首家以高壓高溫烤箱解決封裝製程問題並導入量產的廠商，主要業務為替客戶解決在製程中產生的氣泡、產品翹曲、產品散熱、高溫熔錫等痛點。印能憑藉著領先業界的相關專利及技術，成功獲得全球前十大封裝及晶圓製造廠肯定。產品組合上，氣動與熱能製程設備占營收比重逾八成，其餘為自動化設備等。

印能本季營運轉揚，4月營收2.48億元，創新高，月增41%，年增67.8%；前四月營收7.29億元，年增32.6%。

展望2025年，法人認為，印能受惠封測廠持續擴大先進封裝投資，訂單能見度清晰，加上多項新品預計下半年展開出貨，預期下半年營收將優於上半年，全年締新猷可期。印能昨天股價跌20元、收1,130元。

營收 高溫

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