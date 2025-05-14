玉晶光第1季 EPS 7.74元 毛利率下滑
光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（13）日公布首季稅後純益8.72億元，為同期次高，季增1.6%，但較去年同期減少19.8%，每股純益7.74元。
玉晶光首季毛利率30.93%，年減4.81個百分點，主因產品組合差異，毛利較高的產品出貨下滑；業外方面，去年同期業外匯兌收益2.32億元，今年首季僅5,213萬元，影響業外收益表現。
不過，今年首季有一筆業外處份設備收益約7,083萬元，玉晶光說明，主要將設備回售予客戶。
玉晶光為高含金量蘋概股，主要供應iPhone鏡頭，展望後市，玉晶光表示，5、6月向來是傳統淡季，隨新機種驗證並小量試產，預計7月過後才會放量，目前進度符合預期，惟後續營收仍視客戶及市場需求而定。
玉晶光前四月合併營收71.75億元，年增0.88%。談到近期關稅及匯率變數挑戰，玉晶光表示，目前客戶拉貨動能沒有太大變化。玉晶光昨天股價收392.5元，上漲3.5元，三大法人同步賣超。
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