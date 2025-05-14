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沙國大單推動Nvidia上揚 美股史指收復今年所有跌幅

台指期 外資偏多操作

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（13）日受美股大漲激勵，成功回補4月7日川普關稅的跳空缺口，終場加權指數上漲200點、收21,330點；台指期上漲287點、至21,360點，正價差為29.86點。期貨商建議，台指期目前已封閉川普缺口，預期後市將有機會持續上攻力拚收復半年線。

台指期淨部位方面，昨日三大法人淨多單減少2,155口至2,778口，外資淨空單減少234口至36,513口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少2,458口至7.365口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單略為減少，操作方向轉為偏多；自營商選擇權淨部位，目前保守布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為4,000餘口，買權賣權OI總量相當；周選擇權方面，賣權OI增量大於買權，目前選擇權保守表態。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股目前封閉4月7日空方缺口，短線量能明顯放大，將持續上攻力拚收復季線。

元富期貨認為，台指期昨日開高走低，在美股大漲帶動下，指數開盤跳空開高，一舉站上季線關卡，但逢高獲利了結賣壓抑制指數漲幅，盤中一路震盪走低，收斂漲幅，終場以小黑K作收。目前指數維持高過高，低不破低的驚驚漲走勢，後續觀察是否持穩於季線之上。

台指期 選擇權

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