台積電大方配息！首季現金股利5元 創季配息以來新高

台積電今（13）日召開董事會，會中做出五大重要決議，包括核准2025年第一季營業報告書及財務報表、核准配發今年第一季每股現金股利、核准資本支出、出售機器設備予關聯企業之子公司，以及核准任命新主管，其中最讓台積百萬股民歡呼的，就是台積宣布核准配發第一季每股現金股利5元，創台積2019年9月改採季配息後的最高金額。

現金股息配息基準日為9月22日，除息交易日9月16日，並於10月9日發放。此外，台積在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為9月16日。

就在國際間有美中初步達成關稅協議，台灣又即將迎來2025台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），以及輝達執行長黃仁勳傳來台後將與台積董事長魏哲家見面等眾多好消息之際，台積今日下午再釋好消息，包括大方配息給百萬股民、核准逾4600億台幣資本預算，顯示公司持續看好未來先進製程和先進封裝需求。台積股價今日也受惠美中關稅戰暫停火，一早即以990元噴出，終場上漲1.25%至969元，市值25.13兆。

台積今日董事會核准2025年第一季營業報告書及財務報表，其中第一季合併營收約新台幣8392億5千萬元，稅後純益約新台幣3615億6千萬元，每股盈餘為新台幣13.94元。為因應基於市場需求預測及技術開發藍圖，所制定的長期產能規畫，核准資本預算約152億4770萬美元，內容包括：一，建置先進製程產能；二，建置先進封裝、成熟及或特殊製程產能；三，廠房興建及廠務設施工程。

另外，台積董事會也核准出售本公司機器設備予關聯企業之子公司VSMC（(VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte Ltd)），總價預估介於7100萬美元至7300萬美元。

台積也宣布由於現任內部稽核主管梁立凡先生屆退，核准任命現任會計主管翁銘莉女士擔任本公司稽核主管，自2025年8月16日起生效。同時，核准任命陳志和先生為本公司會計主管，自2025年8月16日起生效。

台積電首季3奈米製程出貨營收占比約22%，5奈米製程出貨營收占更高達36%；7奈米製程出貨營收占比15%。合計先進製程（包含7奈米及更先進製程）營收，已達全季晶圓銷售金額的73%。魏哲家在上月的第一季法說會上，仍看好全年需求和業績展望，指出公司未受到關稅動盪衝擊，不但今年以美元計算營收的成長率仍將接近25%，還預估今年先進製程技術銷售金額占比，可上看八成。

魏哲家當時預期，今年3奈米以下先進製程相關需求持續強勁，2奈米製程則預計下半年量產，A16解決方案鎖定HPC產品，規畫明年下半年量產；台積電也正開發先進封裝和3D晶片堆疊技術。13日董事會決議中的逾四千億元台幣資本預算，更顯示台積仍唱旺前景，並持續衝刺先進製程。

外資摩根士丹利在5月的最新報告中，針對台積進行3利多與3風險情境模擬，其中3利多包括：第一，向大客戶收取更高費用，以長期維持其毛利率在53％以上。二，AI半導體需求成長超預期，台積電在先進製程及晶圓代工業務中維持高市占。三，2025年至2027年英特爾CPU外包增加。