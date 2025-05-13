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矽力法說會／關稅造成短期季節性干擾 對全年業績成長目標沒大影響

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

電源管理IC廠矽力-KY（6415）於13日舉行法說會，該公司董事長陳偉表示，展望未來六個月，關稅因素帶來短暫、較大的季節性干擾，但對全年業績目標不會有特別大的影響，而今年的成長動能主要會在汽車與消費性電子這兩大領域。

陳偉在法說會中提到，目前看到電動車、新能源、AI伺服器與光模組等相關需求較為旺盛。近期成長動能除了前述應用之外，預期手機與TV應用方面，今年也會有成長動能。

同時，陳偉指出，整體市場需求往上，展望未來六個月，關稅議題使得本季營運會受到較大的季節性干擾，出現季節性波動，但相信這些干擾是短暫因素，對全年業績目標不會有特別大的影響。

陳偉並估計，今年矽力業績約會有超過六成來自中國大陸市場貢獻，他認為，總經環境不確定性反而讓很多客戶傾向使用本土供應商產品，客戶端設計導入有加速情形。但他也不諱言，近期半導體銷售可能受到關稅影響，中國大陸內需市場需求比非大陸市場來得旺盛。

陳偉強調，該公司銷售團隊對於今年達到長期成長目標仍具有信心，部份海外市場的情形可能是要看關稅政策何時能定案，等下半年有機會加速生產，所以估計下半年海外銷售額比上半年來得高。

法說會 關稅

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