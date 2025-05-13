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台積電大方配息！首季現金股利5元 創季配息以來新高

神達財報／首季營業利益12.4億元、年增21.5倍 連四季創高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神達（3706）13日公布今年首季財報，受惠超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強力需求，帶動神達營業利益站上12.4億元、年增21.5倍，連續四季度創新高，營益率同步登頂，顯示本業持續增溫，帶動稅後純益來到13.42億元，每股純益（EPS）達1.11元。

神達今年首季營收236.65億元，季增0.92%、年增145.13%；毛利率11.75%，季增1.1個百分點、年減1.79個百分點；營業利益12.4億元，季增70.8%、年增2155%，連續四季度創高，營益率5.24%，季增2.15個百分點、年增4.67個百分點，亦為新高紀錄；稅後純益13.42億元，季增32.35%、年增93.93%，單季EPS達1.11元。

對此，神達表示，主要是因為超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強力需求，另在車用電子及Edge AI產品出貨也大幅成長。

神達 雲端服務

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