台灣大首季電信營業利益年增30% 寫近7年新高

台灣大哥大首季電信營業利益年增30%，寫下近7年新高，智慧型手機月租用戶5G滲透率達42%，行動及家用寬頻2大成長引擎穩健輸出，歸屬母公司業主淨利新台幣36.6億元，年成長23%，每股盈餘（EPS）1.21元，年增率達23%。

台灣大哥大今天召開線上法人說明會，第1季合併營收481.7億元，歸屬母公司業主淨利36.6億元，年成長23%，每股盈餘（EPS）1.21元。

台灣大表示，第1季行動及家用寬頻2大成長引擎穩健輸出，與去年同期相比，行動服務營收年增2%，家用寬頻營收年增8%；電信營業利益年增30%，寫下近7年新高；合併營業利益較去年同期成長11%。

行動業務亮點方面，台灣大哥大指出，智慧型手機月租用戶5G滲透率達42%，整體4G用戶續約升轉5G占比穩定，續約後月租費上升幅度達45%。

家用寬頻上網服務方面，台灣大觀察，高頻寬用戶數成長顯著，第1季300Mbps以上訂戶年增34%；寬頻上網營收達6.12億元，年增8%；有線電視相關業務整體稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）達7.87億元。電子商務部分，momo首季合併營收為264.1億元，EBITDA為11.4億元，其中，有購會員數持續成長，較去年同期提升7.5%。

台灣大總經理林之晨表示，今年首季台灣大哥大核心電信本業業務表現亮眼，電信事業營業利益創下近7年新高，展望未來，將透過電信驅動的科技新事業，帶動業務發展，並開拓更多成長契機。