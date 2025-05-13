天虹財報／首季 EPS 0.73元為近期新低 減資12萬元
天虹（6937）董事會13日通過今年首季財報，單季合併營收4.61億元，季減54.7%，年減9.5%。毛利率41.91%，分別季減1個及年減3.77個百分點。稅後純益4,903.3萬元，季減66.3%，年減41.8%；每股稅後純益0.73元，營收及獲利表現來到近七季新低。
天虹累計今年前四個月合併營收5.86億元，年減7.2%。今天股價上漲1.5元，成交量307張，收202.5元。
天虹100%持有的子公司輝虹科技，今年3月董事會決議，以5,437.5萬元向映思科技公司股東購買全數股權，從事EUV等相關技術或產品研發與銷售。
天虹董事會今天通過解除經理人競業禁止限制，許可天虹總經理黃見駱出任映思科技董事長的競業行為；以天虹執行副總經理羅偉瑞任映思科技公司監察人。
天虹董事會還決議註銷已收回限制員工權利新股減資案，共減資金額12萬元，消除股份1.2萬股，減資比率為0.0178%。減資後股本為6億7,576萬2,630 元，減資基準日為今年6月1日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言