天虹財報／首季 EPS 0.73元為近期新低 減資12萬元

天虹（6937）董事會13日通過今年首季財報，單季合併營收4.61億元，季減54.7%，年減9.5%。毛利率41.91%，分別季減1個及年減3.77個百分點。稅後純益4,903.3萬元，季減66.3%，年減41.8%；每股稅後純益0.73元，營收及獲利表現來到近七季新低。

天虹累計今年前四個月合併營收5.86億元，年減7.2%。今天股價上漲1.5元，成交量307張，收202.5元。

天虹100%持有的子公司輝虹科技，今年3月董事會決議，以5,437.5萬元向映思科技公司股東購買全數股權，從事EUV等相關技術或產品研發與銷售。

天虹董事會今天通過解除經理人競業禁止限制，許可天虹總經理黃見駱出任映思科技董事長的競業行為；以天虹執行副總經理羅偉瑞任映思科技公司監察人。

天虹董事會還決議註銷已收回限制員工權利新股減資案，共減資金額12萬元，消除股份1.2萬股，減資比率為0.0178%。減資後股本為6億7,576萬2,630 元，減資基準日為今年6月1日。