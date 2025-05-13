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英業達法說會／砸25.87億元增資美國子公司 強化全球布局

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達總經理蔡枝安。記者吳康瑋／攝影
英業達總經理蔡枝安。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）擴大美國布局！經營團隊13日宣布，為配合業務發展需求，將透過北美子公司英業達控股（Inventec US）對集團旗下IHC啟動現金增資計劃，其額度為8,500萬美元（約合新台幣25.87億元），主要用於進行「廠房租賃」及「租賃改良」等工程。針對美國廠區的增資計劃，總經理蔡枝安也在13日法說會透露，雖然團隊目前受到的影響微乎其微，但經營團隊仍為了能更彈性的因應各種政策變化，在不同地區規劃多項備援方案，外界不需要太擔心。

事實上，英業達除了目前投產的多條產線之外，近年也將製造觸角逐步的朝全球各地擴展、加深旗下各廠區的製造布局，目前團隊除了中國大陸外，也已在泰國、越南、馬來西亞與墨西哥建立多元化的生產基地。團隊為了更有效的分散整體營運風險，也接連加碼宣布將在美國設置全新的投資計畫，適時緩解美中關稅衝突帶來的影響。

蔡枝安坦言，美中雙方目前仍處於談判的初期階段，後續尚有大約90天左右的觀察期，因此團隊在擴大布局的同時，也將會持續緊盯整體市場氛圍的變化。目前集團主要的出貨產品，包括系統組裝等，至少有九成都已經不再需要經過中國大陸來出貨了，如今主力出貨地區已改至台灣、泰國、越南、馬來西亞及墨西哥等地，因此公司整體受到美中關稅的影響，可說是非常的輕微。

英業達13日公布首季財報資料，今年第1季稅後純益達17.03億元，與前季相比略微下滑，不過與去年同期相比則呈成長態勢，單季營業毛利94.12億元，營業利益34.72億元，稅前淨利為21.52億元，稅後純益17.03億元，每股純益0.47元，與去年同期0.3元相比，有明顯的成長，展現出集團穩健的獲利能力。展望未來，蔡枝安表示，公司看好整體市場的發展，但由於美中貿易衝突尚未結束，團隊仍將以相對保守的態度來看待下半年需求動能。

英業達 馬來西亞

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