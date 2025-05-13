長榮財報／第1季再賺一個股本 稅後純益273億元、年增57%

長榮海運（2603）再度繳出亮麗成績單，單季直接賺進一個股本。

長榮於13日董事會通過第1季財務報告，第1季合併營收1,099.71億元，較去年同期增加213.32億，年增24.07%；稅後純益達273.58億元，較去年同期增加99.76億，年增57.39%；每股盈餘（EPS）12.64元，較去年同期8.14元增加4.50元。

市場展望，貨櫃航運市場受到地緣政治動盪及國際經貿環境急遽變化等多個面向的影響，包含中東危機、俄烏戰爭，美中關稅及對中國大陸船舶徵收港口費用等政策皆引發國際各界關注，衝擊市場供應鏈，帶動整體貨流變化。

面對瞬息萬變的經營環境，長榮海運仍將秉持著穩健踏實的經營方針，積極靈活地調整船隊配置，優化航線以貼近客戶的需求，並朝向高效、減碳、智慧化的航運目標邁進，與利害關係人共創未來永續價值。