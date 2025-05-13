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佳能：今年營運拚雙位數成長 機器視覺新增2案

中央社／ 台北13日電

光學鏡頭大廠佳能近年朝少量多樣高毛利產品轉型，營業利益連7季獲利，佳能表示，今年營運估雙位數成長，穩中看好，機器視覺新增兩個項目，車隊管理及機器手臂應用也開案落地，將於2026年到2027年陸續貢獻業績。

佳能今天召開法人說明會，首季營收新台幣14.92億元，年增18.4%，歸屬於母公司業主淨利8721萬元，年減約43%，每股盈餘0.3元。

佳能說明，今年第1季產品組合優化，主力出貨為消費型的360度環景相機，營業費用較去年同期增加的原因，主要是產品專案研發費用增加，還有北越設廠的一次性費用增加等。第1季產品組合營收比重分別為影像應用65%、光學模組10%、車載及AI產品15%、NRE10%。

展望今年，佳能指出，近年產品組合調整，朝向少量多樣高毛利的市場發展，客戶端的需求不變，變數較大是美國關稅的影響，客戶也謹慎調整訂單，今年第2季消費型的產品線將持續出貨，相關的產品也有新機種進入投產，業績將持續成長，全年預估雙位數成長，仍然「穩中看好」，只是下半年因關稅影響的不確定性提高。

針對機器視覺的部分，佳能表示，新增兩個項目更接近未來客戶的需求，一為紅外線IR全彩大角度的影像模組，另外一個就是主動式雙目的Stereo 3D影像模組。另外，車隊管理以及機器手臂應用的領域，分別已經都取得開案落地的成果，機器手臂、車載等邊雲運算產品預估會在第3季進入量產，新增客戶專案和業績將於2026年到2027年陸續展現成果。

佳能指出，因應關稅會配合客戶需求因應，佳能生產基地有台北、中國、越南，以及集團資源評估日本生產，都可配合客戶彈性調整，越南工廠產能占比已經來到45%，佳能正升級台北五股工廠的SMT打線產線設備，並且提升生產產線的自動化，因應高漲的人工費用，而匯率問題是所有電子產業受到的影響，積極對應匯率變動，讓影響最小。

針對美中關稅休戰90天，客戶是否有拉貨跡象，佳能表示，從客戶端看到往前拉貨的可能性，但生產有備料和既定排程至少要3個月的緩衝，「不是想拉就拉」，確實有拉貨現象，但拉貨量夠不夠多和市場需求有關。

此外，佳能今年股利政策擬配發現金0.6元、股票1.2元，佳能指出，配股是希望營運資金上對應美中關稅戰因素，廠房設備上可以做一些擴充。

佳能 關稅

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