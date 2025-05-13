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奇鋐第1季每股賺8.28元創新高 估今年獲利年增5成

中央社／ 台北13日電

AI伺服器帶動散熱需求，奇鋐今天公布第1季每股純益8.28元，較去年同期翻倍成長，創歷史新高。展望後市，在沒有系統性風險前題下，今年全年營收目標要比去年成長35%，預估獲利成長率要達到5成。

奇鋐今天舉行法說會，財務長陳易成表示，不論是目前由GPU大廠主導的AI伺服器，或是接下來採用客製化晶片（ASIC）的AI伺服器，液冷散熱會持續擴大規模導入，趨勢不會改變，這對奇鋐而言是很好的機會。

他坦言，最近包括關稅戰，對於任何企業而言多少一定會造成影響，奇鋐的任務是持續扮演客戶重要合作夥伴，以最快速度應對。

至於最近新台幣急升，奇鋐表示多少會受影響，不過收款和付款都是以美元和人民幣為主，兩者形成自然避險，根據過去經驗，匯率波動對財報的整體影響很小。在業務端，接下來會視情況和客戶商討報價。

奇鋐今天公布第1季財報，營收新台幣233.32億元，季增11.6%，年增45.8%；歸屬母公司淨利32.13億元，季增37.4%，比去年同期大幅成長1.05倍。營收、獲利雙創歷史新高，單季每股純益8.28元。

展望後市，陳易成表示大環境變化非常快，在不考量系統性風險的前提下，今年全年營收目標要比去年成長35%，預估獲利成長率更要達到50%。其中AI伺服器相關營收今年至少會比去年翻倍成長。

以季度來看，奇鋐估第2季營收比第1季成長15%至20%；第3季由於GB300轉換期等因素，估營收比第2季持平或小幅成長，另外看好第4季營收會比第3季成長。

伺服器 奇鋐 營收

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