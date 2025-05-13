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尖點財報／首季EPS 0.36元 關稅緩衝第2季看增

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
尖點董事長林序庭（左）與總經理林若萍。記者尹慧中攝影
尖點董事長林序庭（左）與總經理林若萍。記者尹慧中攝影

尖點（8021）於13日通過2025年第1季度財務報告。首季每股稅後純益（EPS）為新台幣0.36元。公司提到，關稅緩衝，第2季表現可望優於首季，至於下半年難預測。

尖點提到，2025年第1季合併營收為8.87億元，季減6.9%，年增20.5%；銷貨毛利為2.29億元，季減11.4%，年增37.2%；營業淨利為0.72億元，較上季減少9.2%，較去年同期增加401.3%；淨利歸屬於母公司業主為0.52億元，較上季增加6.4%，較去年同期增加143.9%。

尖點提到， 2025年第1季因鑽針需求較預期為佳，致整體營收表現優於原先預期，年增20.5%；毛利部份，則受工作天數減少及鑽孔廠區稼動率略為下降之影響，整體毛利率較前一季度減少1.3個百分點，但較去年同期增加3.1個百分點。稅後淨利較上一季增加6.4%，較去年同期增加143.9%，EPS為0.36元。

展望第2季，尖點提到，目前美國關稅問題仍不明朗，但第2季處於90天寬限期，故預期公司營運可較第1季成長，下半年目前則很難預測需求狀況，公司在高階產品仍維持今年度的布局規畫，並持續密切關注市場與客戶需求狀況。

尖點 營收

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