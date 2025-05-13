快訊

《核管法》三讀通過！核電廠運轉年限「最多再延長20年」

台積電股東看過來！首季每股配5元 9月16日除息

量身打造條款！翁素蕙遭控特權當選副董 台大EMBA校友基金會發聲了

祥碩：今年業績可望優於去年 明年展望樂觀

中央社／ 新竹13日電

高速傳輸介面晶片廠祥碩總經理林哲偉今天表示，第2季營運可望延續成長趨勢，第3季客戶需求更好，預期今年業績表現將優於去年，明年展望依然樂觀。

祥碩下午舉行線上法人說明會，說明第1季營運結果與未來展望。祥碩第1季營收新台幣25.1億元，季增32%，稅後淨利12.2億元，季增31%，每股純益16.39元。

祥碩指出，第1季營運成長動能主要來自代工產品需求強勁，晶片組提前拉貨，加上主要客戶高階主機板需求顯著增加，帶動USB4主控端控制晶片出貨增長。

林哲偉說，祥碩4月營收首度突破10億元大關，達到11.63億元，預期第2季在自有品牌與代工服務穩步成長，季營收可望延續成長趨勢，表現將優於第1季水準。

林哲偉表示，第3季客戶需求持續增加，第4季客戶往年會進行調節，祥碩業績可能會修正，不過，2025年營收可望優於去年。

林哲偉說，收購美商科點半導體（Techpoint）一案已進入尾聲，預計6月可以完成，將於下半年開始挹注營收與獲利。

至於關稅的影響，林哲偉表示，北美占整體主機板市場比重約1至2成，此外，客戶在高階市場市占率持續提升，預期關稅影響可控。

林哲偉說，英特爾（Intel）於2020年出現製程技術轉換不順情況，不過在高階市場仍具有競爭力，如今客戶超微（AMD）與英特爾的競爭態勢與2020年不同，觀察兩家的產品定位和效能，預期超微在高階市場可望成長到2026年上半年，祥碩對於2026年營運展望依然樂觀。

控制晶片 營收 祥碩

延伸閱讀

18A製程吸引目光 英特爾、微軟傳談代工合約

台積電靠「兩個單位」彎道超車英特爾與三星 工程師監控它異常秒止血

英特爾新 CEO 轉變企業文化 陳立武：聆聽客戶意見

智原秀出18A製程測試晶片 搶美國製造商機

相關新聞

台積電股東看過來！首季每股配5元 9月16日除息

台積電（2330）股東看過來！該公司於13日宣布，通過核准配發今年第1季每股現金股利5元。

Switch 2拉貨動能強 鴻準第1季遊戲機占營收達87%

鴻準今天表示，今年上半年各主要產品線以遊戲機動能最強，其次是機殼，隨任天堂新款遊戲機Switch 2推出，今年第1季遊戲...

英業達財報／首季每股賺0.47元 AI火熱需求助淡季不淡

英業達（2356）13日公布，今年第1季稅後純益為17.03億元，與前季相比略微下滑，不過與去年同期相比則呈成長態勢。

美中降稅引爆多頭！台積電市值重返25兆元 供應鏈狂歡

美中降稅、暫緩關稅90天，激勵美股那指與費半指數12日分別勁揚4.35%、7.04%，台積電（2330）ADR也猛漲5....

大摩力挺世芯 評等優於大盤

世芯-KY（3661）首季每股純益18.13元，是近四季度低點，但預期自第2季以後的三個季度業績表現將保持平穩，不過摩根...

京元電遇亂流 外資降目標價

摩根士丹利（大摩）、高盛於最新報告中指出，京元電子（2449）雖首季財報符合預期，但由於台幣匯率影響，後續成長幅度恐不如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。