威力暘法說會／切入日系車廠供應鏈 預期明年起將放大量

車用電子ECU供應商威力暘-創（6988）13日舉行法人說明會，威力暘公司指出，車用電子元件已成功切入涵蓋散熱、空調、車窗及觸控模組等系統元件，在智慧座艙（HMI）模組累計出貨逾100萬台，並連續通過DENSO、Toyoda Gosei及Tokai Rika等日系Tier 1大廠嚴格稽核，成為極少數同時獲多家日系一線供應資格的台灣企業，預期在客戶新車款銷售放量後，公司業績將可同步成長，2026年起將可展現具體成長。

公司表示，威力暘自2008年創立以來，始終堅守最高生產標準，通過ISO9001、ISO14001及IATF16949等認證，為承接全球汽車製造重心移轉的關鍵訂單，並搶灘汽車電動化與智慧座艙市場，威力暘率先導入ASPICE Level2、ISO 26262功能安全與ISO 21434車載資安流程，加上多年的投入車載軟硬體系統整合能力，使公司成為日系車廠車用電子元件（ECU）之領先切入的供應鏈之一。

由於車用電子著重於客製化、安全性及產品可靠度，供應商需同時為客戶解決系統設計、軟硬體整合、兼具生產及品質掌握能力，技術層次較高，且所有產品皆需通過車規嚴苛環境與安全性的考驗，雖台灣電子業供應鏈完整，但有能力切入車用電子之廠商卻為少數，威力暘在車用電子元件已成功開切入涵蓋散熱、空調、車窗及觸控模組等系統元件，並成為極少數同時獲多家日系一線供應資格的台灣企業。

威力暘在中國大陸及台灣皆有生產基地，結合模組化設計與彈性製造能力，建立快速客製與跨區域同步出貨機制，交期履約率領先同業，充分滿足日系客戶對品質與交期的雙重要求，公司推出多條產品線，包括智慧座艙（HMI控制器）、電動船舶電力分配系統、後裝市場（AM）電動化套件：針對車齡5–10年車輛改裝需求，涵蓋散熱、空調、車窗及觸控模組，2024年出貨年增逾30%，成為營收新動能。

此外威力暘已成功切入台灣車廠供應鏈，113年度內銷金額達 4.9億元，比重 55%。

威力暘董事長劉一郎表示，「電動化與智慧化浪潮正重塑全球汽車供應鏈，公司長時間投入大量的研發確保領先技術，並且布局兩岸生產基地之嚴謹品質控管，在這場供應鏈轉移的過程取得了先機，車載產品生命週期長，且一旦切入的供應商不易更換，未來威力暘將深化日系Tier 1合作，並持續優化模組平台，為2026年起的量產放量做好全面準備」。