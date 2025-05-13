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Switch 2拉貨動能強 鴻準第1季遊戲機占營收達87%

中央社／ 台北13日電
鴻準今天表示，今年上半年各主要產品線以遊戲機動能最強，其次是機殼。（路透）
鴻準今天表示，今年上半年各主要產品線以遊戲機動能最強，其次是機殼。（路透）

鴻準今天表示，今年上半年各主要產品線以遊戲機動能最強，其次是機殼，隨任天堂新款遊戲機Switch 2推出，今年第1季遊戲機占營收比重從去年同期的59.8%大幅升至87%。

鴻準今天舉行法說會，代理發言人林鈺凱指出，鴻準持續發展金屬機殼薄形化，這次應用在客戶的新款遊戲機，另外在遊戲手把方面，也採用一體化成形和3D磁力感測技術，強化使用者體驗，並延長產品壽命。

林鈺凱表示，新款遊戲機第1季拉貨動能相當強，帶動第1季遊戲機產品營收占比拉高到87%，比去年同期的59.8%大幅提升。鴻準剛公布第1季財報，營收新台幣300億元，季減9.7%，比去年同期大幅成長近2.4倍；歸屬母公司淨利9.53億元，季增9.7%，年增12.2%，每股純益0.67元。

任天堂Switch 2一推出就碰上美國對等關稅，外界擔心可能影響銷售，已有產研機構下修Switch 2銷量預估。對此，鴻準今天表示，關稅對遊戲機的客戶有影響，「但沒有想像大」。

鴻準表示，出貨到美國的產品一定會受到影響，但鴻準已配合客戶分散生產地。目前為止，關稅是由客戶負擔，鴻準未受直接影響，會跟著客戶腳步走。

除遊戲機外，法人關心鴻準在機器人的布局情況。林鈺凱表示，機器人有很多產品構面，包括人形機器人、服務型機器人和工業用機器人等，鴻準在各方面都有涉獵。其中服務型機器人市場發展較為成熟，鴻準已有訂單出貨中。

機器人 遊戲機 鴻準

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