華碩財報／首季獲利創新高 大賺近1.7個股本
PC品牌大廠華碩（2357）13日舉行法說會，會前公布今年首季財報，在走過2024年第4季印度伺服器呆帳風波後，華碩今年首季品牌稅後純益激增至127.91億元，季增681%、年增135%，單季獲利創下歷史新高紀錄，單季每股純益（EPS）為17.2元，大賺近1.7個股本。
華碩今年首季品牌營收1,351.88億元，季減4%、年增18%；毛利率15.5%，季減0.5個百分點、年增0.6個百分點；營益率8.5%，季增7.8個百分點、年增4.4個百分點；稅後純益127.91億元，季增681%、年增135%；單季EPS達17.2元，遠勝前一季度的2.2元及去年同期的7.3元。
以華碩今年首季地區營收比重來看，亞太47%、美洲22%、泛歐31%，而上一季度美洲比重為25%。
展望後市，華碩預估第2季PC業務季增25至30%，零組件及伺服器業務季增10%。
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