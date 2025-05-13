威力暘法說會／車用打入日系 Tier1通過DENSO、Toyoda Gosei等稽核

車用電子ECU供應商威力暘電子（6988）董事長劉一郎分析，已成功卡位汽車智能化商機，成為日系車廠車用電子元件（ECU）供應鏈，成為全球知名的DENSO等TOYOTA等零組件及汽車大廠的供應鏈之一，隨著產品陸續認證，將會在未來營收、獲利上顯現。

群益證券邀請威力暘舉行法人說明會，劉一郎表示，現在是威力暘的練功期間，已經開始步入收割階段，威力暘自2008年創立以來，始終堅守最高生產標準，通過各種認證，以打入全球汽車製造供應鏈為目標，爭取關鍵ECU訂單，瞄準汽車電動化與智慧座艙市場，提供車載軟硬體系統整合產品。

劉一郎進一步指出，車用電子著重於客製化、安全性及產品可靠度，供應商需同時為客戶解決系統設計、軟硬體整合、兼具生產及品質掌握能力，技術層次較高，且所有產品皆需通過車規嚴苛環境與安全性的考驗，雖台灣電子業供應鏈完整，但有能力切入車用電子之廠商卻為少數。

威力暘在車用電子元件已成功開切入涵蓋散熱、空調、車窗及觸控模組等系統元件，在智慧座艙（HMI）模組累計出貨逾100萬台，並連續通過DENSO、Toyoda Gosei及Tokai Rika等日系Tier 1大廠嚴格稽核，成為極少數同時獲多家日系一線供應資格的台灣企業。

威力暘在中國大陸及台灣皆有生產基地，因應未來訂單增加，威力暘台灣廠還擴建廠房，準備開始出貨，結合模組化設計與彈性製造能力，建立快速客製與跨區域同步出貨機制，交期履約率領先同業，充分滿足日系客戶對品質與交期的雙重要求。

貫徹「功能安全＋系統整合＋模組可擴展性」三大開發原則，推出多條產品線。

智慧座艙（HMI控制器）：服務ZF、AUTOLIV等國際Tier 1大廠，量產穩定可靠。

電動船舶電力分配系統：為YAMAHA電動船外機唯一台灣供應商，協助客戶穩居全球市占第一。

後裝市場（AM）電動化套件：針對車齡5至10年車輛改裝需求，涵蓋散熱、空調、車窗及觸控模組，2024年出貨年增逾30%，成為營收新動能。

劉一郎認為，電動化與智慧化浪潮正重塑全球汽車供應鏈，長時間投入大量的研發確保領先技術，並且布局兩岸生產基地之嚴謹品質控管，重視客戶各種客製化訂單需求的機會，使威力揚在這場供應鏈轉移的過程取得了先機，車載產品生命周期長，且一旦切入的供應商不易更換，未來威力暘將深化日系Tier 1合作，並持續優化模組平台，為2026年起的量產放量做好全面準備。