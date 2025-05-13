英業達財報／首季每股賺0.47元 AI火熱需求助淡季不淡

英業達（2356）13日公布，今年第1季稅後純益為17.03億元，與前季相比略微下滑，不過與去年同期相比則呈成長態勢。

單季營業毛利94.12億元，營業利益34.72億元，而稅前淨利為21.52億元，每股純益0.47元，與去年同期0.3元相比，有明顯的成長，展現出集團穩健的獲利能力。

據悉，英業達主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，而1月筆電出貨量150萬台，與上月表現持平。汽車電子方面，旗下客戶有電動車廠，也有燃油車客戶，除跟關鍵元件廠商合作自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）合作外，未來將延伸至電子控制元件（ECU）等領域。而針對海外布局，英業達也瞄準歐洲市場，持續加大對捷克廠區的投資力道，發展前景相當樂觀。

事實上，電子業第1季過去的表現普遍都是較為平淡，不過英業達受惠近幾年在AI人工智慧領域上成功的布局，也讓首季表現呈現淡季不淡。

展望未來，團隊雖因NB以及伺服器客戶拉貨力道優於原先預期，繳出亮麗成績單，導致基期較高，但也正是因此，表現仍有望雙雙上修。

此外，英業達在AI及元宇宙等方面頗有成果，而市場也傳出英業達將於5月20日至23日台北國際電腦展上，端出全新技術成果「VRSTATE 元宇宙相框」，而該產品為集團旗下首款結合元宇宙技術、以及2D轉3D功能的「顯示器設備」，也因此引發市場的關注。

英業達元宇宙技術處透露，這款主要採用「3D裸眼技術」，用戶無需再穿戴其他裝置，便可用自己的雙眼輕鬆的享受最先進的3D顯示效果，吸引外界關注。