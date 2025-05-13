美中降稅引爆多頭！台積電市值重返25兆元 供應鏈狂歡
美中降稅、暫緩關稅90天，激勵美股那指與費半指數12日分別勁揚4.35%、7.04%，台積電（2330）ADR也猛漲5.93%。13日台積電一開盤即攻高報990元，市值重返25兆元以上，不僅推動台股封閉川普宣布全球關稅以來的缺口，也點火相關供應鏈族群。
其中，集團股創意（3443）、精材（3374）、采鈺（6789）等全面上漲；供應鏈也多有表態，世芯-KY（3661）亮燈漲停，萬潤（6187）站回300關、觸及季線，昇陽半導體（8028）震盪走高近5%，光洋科（1785）放量摸到季線，世禾（3551）穩漲逾4.5%、呈現連4漲，牧德（3563）大漲逾5%、收復500元大關。
法人指出，近期中美貿易談判釋出利多訊息，雙方宣布大幅調降關稅，為全球經濟注入一劑強心針。隨著Computex展即將登場，國際科技巨擘紛紛來台發表演講，新台幣匯率逐步走穩，市場信心有所提振。此外，台股技術面與籌碼面均展現正向趨勢，助攻股市修復關稅影響所留下的缺口，並有望站穩季線。然而，美國對台關稅政策仍是後續需關注的關鍵變數。
專家建議，選股策略以流動性佳的中大型權值股為主，搭配技術面轉強或具產業題材的個股，並適度保留現金，提高資金運用彈性，以應對市場可能的波動。在此多重利好因素推動下，台股後市可期，但投資人仍需審慎應對國際變局，靈活調整投資配置，以掌握最佳進場時機。
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