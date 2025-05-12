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智伸科財報／首季每股賺2.07元 光刻機關鍵零組件已逐步量產出貨

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

智伸科（4551）今日公布2025年第1季營運成果，營收20.09億元，季增1.28％、年增22.78％，營業利益達2.84億元，季增19.03％、年增433.65％，稅後淨利2.39億元，年增38.51％，每股盈餘（EPS）達2.07元。

智伸科表示，第1季醫療與其他（含半導體）事業體的營收占比分別較去年同期增加8.69、0.75個百分點，絕對金額也分別有409.32％、43.58％的大幅成長。主要受惠於微創、AI輔助手術器材的拉貨力道增強，以及半導體設備關鍵零組件受大廠驗證核可後持續量產出貨，不僅使營收規模擴增，也使智伸科產品結構組合如預期有進一步優化改善，第1季毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為23.6％、14.15％、11.89％，較去年同期增加6.64個百分點、10.89個百分點、1.35個百分點。

展望2025年，面對全球經濟不確定性環境，智伸科仍謹慎因應，並持續優化產品結構組合、多元產業市場開拓，實現營運轉型之目標。

智伸科進一步表示，公司於半導體領域除了既有的流體控制閥關鍵零組件、晶圓研磨砂輪關鍵零組件等持續出貨外，與主要國際知名歐洲客戶共同針對最新先進製程設備EUV／DUV光刻機中的自動化設備套筒、滑軌等關鍵零組件進行開發設計，耕耘已久，於去年底陸續開花結果，目前已獲得客戶認證並逐步量產出貨，雖目前占整體營收比重尚小，然已是公司重大里程碑。

而另在醫療事業體方面，與主要客戶新合作專案預計將於今年下半年開始逐步出貨量產，隨著客戶的需求加大，將有助於智伸科今年營運表現更上一層樓。

智伸科 營收

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