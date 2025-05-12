矽力財報／首季獲利3.58億元 年增逾三倍

電源管理IC廠矽力*-KY（6415）於12日公布首季財報，每股純益為0.93元。

矽力首季合併營收為40.93億元，季減19.8％、年增6.5％，歸屬母公司業主淨利為3.58億元，季減59.9％、年增3.59倍，每股純益為0.93元。

矽力先前提到，中國大陸市場需求趨於穩定，在相關補貼政策激勵之下，需求於去年見底後，今年將可能恢復成長，預計未來幾季的業績將會恢復季節性變化。消費性應用從農曆春節後到第2季的回補庫存力道應會增加，而汽車生產也在春節後逐漸恢復生產，電動車應用需求應會逐步上升。

在去年車用業績比重攀升至11％之後，矽力評估，今年車用產品主要驅動力仍是來自於中國大陸市場，包括市占持續提升，及新產品在客戶端放量等助益，預期今年車用業績比重可能達15％左右。