京元電遇亂流 外資降目標價

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利（大摩）、高盛於最新報告中指出，京元電子（2449）雖首季財報符合預期，但由於台幣匯率影響，後續成長幅度恐不如預期，因此雙雙調降目標價。其中大摩從160元降至138元，而高盛則是從123元調降至100元。

京元電首季營收為73.15億元，季增0.3%、年減10.9%。高盛提及，京元電認列一筆一次性員工分紅，與其出售中國子公司King Long Technology（KLT）有關，對毛利率與營業利潤率均有影響。若排除一次性員工分紅，實質毛利率為35.4%，反映出良好的成本控制。

展望第2季，大摩指出，京元電以美元計的營收預計將季增雙位數，但匯率影響顯著：公司預期第2季毛利率將季增，營收在假設新台幣兌美元貶值至32.5的情況下，預估季增14%。然而，考量近期新台幣走強，現在預期第2季營收可能僅季增約10%。其中輝達和聯發科仍將是主要的營收成長動能。

高盛針對第2季狀況提到，目前預估營收季增13%至15%，與預測相符，毛利率方面，公司相較首季將有明顯提升。其中主因於AI應用需求持續強勁、遊戲GPU仍具成長動能、智慧型手機庫存回補、記憶體需求回溫等利多因素加持。

大摩表示，整體2025年預期京元電將維持近乎100%的輝達晶片測試市占率，不過，日月光投控將有可能從2026年起，隨著Rubin GPU世代的推出，開始切入輝達的最終測試階段。

京元電 新台幣 營收

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