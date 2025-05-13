大摩力挺世芯 評等優於大盤

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

世芯-KY（3661）首季每股純益18.13元，是近四季度低點，但預期自第2季以後的三個季度業績表現將保持平穩，不過摩根士丹利（大摩）依舊給予「優於大盤」的好評，目標價維持3,988元不變。

世芯-KY首季合併營收104.84億元，季減19.7%，與去年同期大致持平，歸屬母公司淨利14.64億元，季減約二成，每股稅後純益（EPS）18.13元。

大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，世芯-KY依舊維持其2025年營收指引，預估年減10%至20%，已反映IDM客戶（Intel Habana）訂單減少的影響。

不過詹家鴻說，世芯-KY主要客戶的3奈米專案進度如期，預計在2025年底進行部分試產，並於2026年初開始量產。若該客戶對此3奈米專案有任何增強需求，將由世芯-KY提供相關設計服務，且2026年的CoWoS產能預訂，預計將在6月確認。

另外，世芯-KY即將啟動部分2奈米專案。公司認為對主要客戶的服務應會是跨世代的，且目前已出現多項明確的2奈米合作機會訊號。且世芯-KY的服務品質優勢及具競爭力的定價，將是其關鍵優勢。

詹家鴻指出，除主要客戶的2奈米機會外，還有一些新興客戶或新創公司也在洽詢2奈米設計服務、相關技術，如chiplets（小晶片）及 I/O dies（輸入輸出晶片），後續需要更多的工程資源，有望帶動營收進一步成長。

世芯 奈米

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