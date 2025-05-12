快訊

曾任新北外聘督導…林月琴還接講師、委員 江怡臻：光領鐘點費就破百萬

美中同意互降關稅「減幅超出預期」 BBC：數月來兩國關係首解凍

瑞軒財報／首季 EPS 0.32元 將減資7億元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

瑞軒（2489）董事會12日通過今年首季財報，單季合併營收53.18億元，季減4.7%，年增23%。毛利率10.31%，分別季增1.02及年增2.33個百分點。稅後純益2.19億元，季減33.3%，年減61.6%；每股稅後純益0.32元。

瑞軒今年前四個月累計合併營收73.77億元，年增20%。

瑞軒去年合併營收232.36億元，年增40.1%，為近八年新高。毛利率9.39%，年減0.2個百分點。稅後純益12.88億元，年增188.8%；每股稅後純益1.8元，比前年的0.58元倍增。董事會決議擬配發0.4485元現金股利。瑞軒董事會並通過現金減資案，將減資7億元，約相當於每股退還1.0294元，合計每股可配發約1.5元。

營收 瑞軒

延伸閱讀

股災與台幣走強衝擊 14家金控4月獲利腰斬年減逾65%

家登財報／首季 EPS 2.2元 今年業績有望雙位數百分比增長

美食財報／首季獲利年增三成 EPS 1.18元創五季來新高

平和環保財報／首季 EPS 1.34元 前4月營收2.15億、年增5.9％

相關新聞

廣達董娘何莎力挺自家股 4月斥逾14億元加碼6,629張

台股4月逢股災，廣達（2382）董事長林百里夫人何莎趁股價回檔、跌破200元整數大關之際，逢低進場加碼6,629張股票，...

外資喊加碼、目標價3,988元 世芯漲停奪股后超車力旺

世芯-KY（3661）首季每股純益18.13元，是近四季度低點，但預期自第2季以後的三個季度業績表現將保持平穩，今年毛利...

英業達將秀3D元宇宙相框

英業達（2356）衝刺元宇宙布局報捷，預計於5月20日至23日台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）端出全新技術成...

現觀科迎關稅轉單

電信數據分析商現觀科（6906）大啖美國關稅政策轉單，由於美國與加拿大先前因關稅問題關係緊繃，加拿大多家電信公司轉而找上...

大摩點名三大台廠！GB200出貨飆升 鴻海、廣達、緯創受寵

外資摩根士丹利（大摩）於最新大中華科技硬體報告中指出，4月份GB200機櫃出貨量大增，顯示整體供應鏈拉貨動能強勁，單月出...

AI伺服器廠本周法說連發 應對關稅、台幣升值對策受關注

台北國際電腦展登場前夕，AI伺服器大廠包括鴻海、華碩、廣達、英業達等本周將相繼召開法說會，市場聚焦最新營運展望、產品出貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。