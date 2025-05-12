瑞軒財報／首季 EPS 0.32元 將減資7億元
瑞軒（2489）董事會12日通過今年首季財報，單季合併營收53.18億元，季減4.7%，年增23%。毛利率10.31%，分別季增1.02及年增2.33個百分點。稅後純益2.19億元，季減33.3%，年減61.6%；每股稅後純益0.32元。
瑞軒今年前四個月累計合併營收73.77億元，年增20%。
瑞軒去年合併營收232.36億元，年增40.1%，為近八年新高。毛利率9.39%，年減0.2個百分點。稅後純益12.88億元，年增188.8%；每股稅後純益1.8元，比前年的0.58元倍增。董事會決議擬配發0.4485元現金股利。瑞軒董事會並通過現金減資案，將減資7億元，約相當於每股退還1.0294元，合計每股可配發約1.5元。
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