電信三雄 前四月獲利亮眼

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信三雄最新營運實績出爐，中華電信（2412）4月及前四月每股純益分別為0.44元及1.7元，超越財測高標，4月單月與前四月都是電信業每股獲利王；台灣大、遠傳前四月獲利均年增二位數百分比，每股純益各為1.55元、1.19元。

中華電信4月營收受惠核心業務與ICT業務雙引擎推動，來到190.5億元，年增6.2%，創近11年同期新高；歸屬於母公司業主淨利34.1億元，年增7.7%，每股純益0.44元。前四月營收748.6億元，年增2.7%；歸屬母公司業主淨利132億元，年增5.2%，每股純益1.7元，營收、獲利超越年度財測高標。

台灣大4月合併營收153.9億元，年增2.3%；稅後純益10.4億元，年減2.2%，每股純益0.34元。前四月營收635.6億元，年增0.38%；稅後純益47億元，年增16.5%，每股純益1.55元。遠傳4月營收85.68億元，年增5.6%；稅後純益10.58億元，年增10.9%，每股純益0.29元。

每股純益 營收

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