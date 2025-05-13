電信三雄4月財報出爐 中華電EPS摘冠

電信三雄4月財報出爐，中華電以每股盈餘（EPS）0.44元，贏過台灣大哥大的0.34元、遠傳電信的0.29元，累計前4月中華電以每股賺1.7元蟬聯電信三雄EPS獲利王。

中華電自結合併營收新台幣190.5億元，歸屬於母公司業主淨利34.1億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）77.2億元，每股盈餘（EPS）0.44元，累計至2025年4月，中華電信合併營業收入748.6億元，歸屬母公司業主淨利為132億元，每股盈餘1.7元。

中華電信表示，4月財務表現受核心業務與ICT業務雙引擎推動，加上銷貨收入挹注，整體合併營收較去年同期成長6.2%，創近11年同期新高，稅前淨利大幅成長8.9%。

行動業務方面，中華電指出，隨著5G升速及用戶數增加，4月行動月租及加值服務營收穩步成長，行動服務營收較去年同期成長近2%，此外，受益於子公司銷售業務表現，4月銷貨收入年增達17%，為整體業績挹注成長動能。

寬頻業務則受惠數位轉型趨勢，營收與獲利穩步上揚，ICT業務展現雙位數年成長動能。其中，IDC與雲端業務受惠政府及金融機構建置案入帳，及設備代管需求持續擴增，穩定挹注經常性營收，年營收增幅達46%; 智慧聯網業務則在智慧能源專案的帶動下，年成長率83%。

台灣大哥大4月自結合併營收153.9億元，稅後淨利10.4億元，每股盈餘（EPS）0.34元，自結累計前4個月營收635.6億元，EPS達1.55元，較去年同期成長17%。

台灣大指出，4月行動服務營收與智慧型手機月租ARPU均持續呈現年增趨勢，加上手機銷售動能挹注，整體電信營收年成長率為7%，獲利方面，電信業務EBITDA穩健成長，受惠基站整合效益及營運效率提升，電信業務營業利益延續雙位數年增幅。

遠傳電信4月受益遠亞合併綜效、用戶持續升級5G，消費者預期關稅牽動漲價心理帶動iPhone商品銷售，2025年4月合併總營收與合併EBITDA分別為85.68億元與31.04億元，年成長率分別為5.6%與6.2%。4月稅後淨利10.58億元，年成長率10.9%，連3個月達雙位數成長，每股盈餘（EPS）0.29元，累計前4月每股盈餘（EPS）1.19元。

遠傳表示，4月月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）年成長率達2.1%、月租型用戶5G滲透率達44.5%，整體行動服務營收年增2.1%，站上51.13億元，達成自2021年3月以來連續50個月正成長。