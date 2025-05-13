電信三雄4月財報出爐 中華電EPS摘冠

中央社／ 台北12日電

電信三雄4月財報出爐，中華電以每股盈餘（EPS）0.44元，贏過台灣大哥大的0.34元、遠傳電信的0.29元，累計前4月中華電以每股賺1.7元蟬聯電信三雄EPS獲利王。

中華電自結合併營收新台幣190.5億元，歸屬於母公司業主淨利34.1億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）77.2億元，每股盈餘（EPS）0.44元，累計至2025年4月，中華電信合併營業收入748.6億元，歸屬母公司業主淨利為132億元，每股盈餘1.7元。

中華電信表示，4月財務表現受核心業務與ICT業務雙引擎推動，加上銷貨收入挹注，整體合併營收較去年同期成長6.2%，創近11年同期新高，稅前淨利大幅成長8.9%。

行動業務方面，中華電指出，隨著5G升速及用戶數增加，4月行動月租及加值服務營收穩步成長，行動服務營收較去年同期成長近2%，此外，受益於子公司銷售業務表現，4月銷貨收入年增達17%，為整體業績挹注成長動能。

寬頻業務則受惠數位轉型趨勢，營收與獲利穩步上揚，ICT業務展現雙位數年成長動能。其中，IDC與雲端業務受惠政府及金融機構建置案入帳，及設備代管需求持續擴增，穩定挹注經常性營收，年營收增幅達46%; 智慧聯網業務則在智慧能源專案的帶動下，年成長率83%。

台灣大哥大4月自結合併營收153.9億元，稅後淨利10.4億元，每股盈餘（EPS）0.34元，自結累計前4個月營收635.6億元，EPS達1.55元，較去年同期成長17%。

台灣大指出，4月行動服務營收與智慧型手機月租ARPU均持續呈現年增趨勢，加上手機銷售動能挹注，整體電信營收年成長率為7%，獲利方面，電信業務EBITDA穩健成長，受惠基站整合效益及營運效率提升，電信業務營業利益延續雙位數年增幅。

遠傳電信4月受益遠亞合併綜效、用戶持續升級5G，消費者預期關稅牽動漲價心理帶動iPhone商品銷售，2025年4月合併總營收與合併EBITDA分別為85.68億元與31.04億元，年成長率分別為5.6%與6.2%。4月稅後淨利10.58億元，年成長率10.9%，連3個月達雙位數成長，每股盈餘（EPS）0.29元，累計前4月每股盈餘（EPS）1.19元。

遠傳表示，4月月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）年成長率達2.1%、月租型用戶5G滲透率達44.5%，整體行動服務營收年增2.1%，站上51.13億元，達成自2021年3月以來連續50個月正成長。

中華電信 營收

延伸閱讀

股匯夾殺 南山人壽4月稅後虧損近百億

家登財報／首季 EPS 2.2元 今年業績有望雙位數百分比增長

美食財報／首季獲利年增三成 EPS 1.18元創五季來新高

平和環保財報／首季 EPS 1.34元 前4月營收2.15億、年增5.9％

相關新聞

力積電 搭上AI 市場

力積電（6770）營運報捷，董事長黃崇仁昨（12）日透露，旗下3D封裝Wafer-on-Wafer產品已獲國際大客戶、一...

宏碁 4月合併營收月減36%

宏碁（2353）受先前客戶因應美國關稅出現提前拉貨潮，導致基期墊高影響，昨（12）日公布4月合併營收185.95億元，月...

乙盛第1季EPS 1元 寫同期最佳

鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）昨（12）日公布首季稅後純益1.67億元，為歷年最強的第1季，季增0.7%，...

矽力第1季EPS 0.93元 東捷資訊0.86元

電源管理IC廠矽力*KY（6415）昨（12）日公布首季歸屬母公司業主淨利為3.58億元，季減59.9％，但較去年同期大...

一詮第1季EPS -0.01元 神盾-2.57元

一詮（2486）昨（12）日公布今年首季歸屬母公司業主淨損199萬元，較前一季獲利934萬元由盈轉虧，但較去年同期虧損顯...

廣達董娘何莎力挺自家股 4月斥逾14億元加碼6,629張

台股4月逢股災，廣達（2382）董事長林百里夫人何莎趁股價回檔、跌破200元整數大關之際，逢低進場加碼6,629張股票，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。