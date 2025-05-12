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中興電財報／第1季稅後純益8.78億 每股賺1.78元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

中興電（1513）12日公告，第1季稅後純益8.78億元，年減7.8％，每股稅後純益（EPS）1.78元。中興電目前在手訂單393億元，今年將完成倉庫增建，全年產能可望提升20%。

中興電指出，除了受惠台電強韌電網計畫外，台電能源開發計畫2025年到2035年預計有7,889億元預算，也將為重電產業帶來的龐大的商機。此外，水力抽蓄發電設備和離島發電也會是爭取的重點訂單之一，其中中興電在蘭嶼、綠島等離島發電機組將在今年完工，未來尚有36部機組待汰舊。

產能方面，中興電指出，嘉義廠已經完成廠房改建，預估4月可自動化焊接與AI報價系統提升生產效率，拿到使照，林口廠也完成1,880坪倉庫擴建，產線順暢度有所提升，預估今年產能可提升20%。明年則不再投資興建廠房，但會透過自動化焊接與AI報價系統提升生產效率，產能可再提升15%至20%。

法人認為，夏日用電高峰將至，加上下半年台電拉貨速度有望增快，且隨著外籍勞工資格審核陸續到位，可望重拾復甦動能，預期下半年營運表現可優於上半年，全年營運有望持續維持成長態勢。

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