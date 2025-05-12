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微星財報／首季季EPS1.27元 第2季將淡季不淡

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

微星（2377）12日公布第1季稅後純益10.77億元，季增133%，年減56.78%，第1季每股稅後純益（EPS）為1.27元，去年第4季EPS為0.55元，去年同期EPS為2.95元。

微星第1季營收535.4億元，季增3.98%、年增12.4%，毛利率10.26%，季對季約持平、年減2.44個百分點，營益率1.88%，季增0.8個百分點、年減2.8個百分點。

微星4月營收210.41億元創新高，月增3.84%，年增28.25%，今年前四個月營收745.81億元，年增16.47%，創同期新高。主要是受惠輝達（NVIDIA）RTX 50系列晶片供貨放大，帶動其顯卡與電競相關產品出貨轉強。

針對今年業績展望，微星董事長徐祥之前表示，輝達RTX 50系列顯卡問世後，市場反映熱烈且供不應求，第2季起，微星舊款電競產品將大幅減少，該公司約60%至70%產品線將全面轉向新一代產品，預期帶動平均銷售單價（ASP）提升，同時也有助於毛利率的改善。

他預期，第2季原是市場傳統淡季，今年受惠新產品效益，預期第2季將有較佳成長動能，表現將優於往年同期。

另外，微星桃園龜山廠近期動土，預定2027年完工，可望擴增AIOT與AI伺服器等新事業的產能。徐祥表示，桃園龜山新廠的動土，不僅代表微星邁向新一階段的全球布局，也象徵其對AI伺服器、智慧製造與新能源產業的投入。新廠將導入最先進的智慧製造技術，以提高生產效率與穩定性，並專注新技術與新產品的研發測試，以鞏固微星的領導地位。

微星 營收

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